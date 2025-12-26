Indian Student Murder: कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या

3 दिनों में 2 भारतीयों की हो चुकी हत्या

Indian Student Murder, (आज समाज), नई दिल्ली: कनाडा के यूनिवर्सिटी आॅफ टोरंटो के पास भारतीय मूल के 20 वर्षीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह टोरंटो में 2025 की 41 वीं हत्या है। यह घटना कैंपस के पास होने से छात्रों में डर का माहौल है और यूनिवर्सिटी ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया। पुलिस के अनुसार, 23 दिसंबर को दोपहर में हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर शिवांक अवस्थी को गोली लगी हालत में पाया और मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

संदिग्ध पुलिस के आने से पहले मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की है। टोरंटो में 3 दिन के अंदर दो भारतीयों का हत्या हुई। इससे पहले 20 दिसंबर को भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना का उसके पार्टनर ने मर्डर कर दिया था।

भारतीय दूतावास ने जताया दुख

टोरंटो में भारतीय दूतावास ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि वे शिवांक के परिवार से संपर्क में हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। दूतावास ने अपने बयान में शिवांक को एक युवा भारतीय डॉक्टरल छात्र बताया है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें लाइफ साइंसेज का अंडरग्रेजुएट छात्र भी कहा गया है।

कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या

इसी शहर में कुछ दिन पहले ही एक अन्य भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या हुई थी। वो 30 साल की थीं और टोरंटो में रहती थीं। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। पुलिस के मुताबिक हिमांशी खुराना की हत्या उसके पार्टनर अब्दुल गफूरी ने की थी। अगली सुबह 20 दिसंबर को पुलिस ने एक घर के अंदर महिला का शव बरामद किया। पुलिस ने मौत को हत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध अब्दुल गफूरी (32 साल) पीड़िता को जानता था।

कनाडा में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ रहा

स्टैटिस्टिक्स कनाडा 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा में साउथ एशियन खासकर भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम्स 2019 से 2023 तक 200% से ज्यादा बढ़े हैं। 2024-2025 में आॅनलाइन हेट स्पीच 1350% तक बढ़ी है।

