Indian Stock Market Today: सप्ताह के दूसरे दिन आज हरे निशान पर खुला शेयर बाजार

84,842.10 पर पहुंचा सेंसेक्स

Share Market Update, (आज समाज), मुंबई: सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज 28 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक, निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स, मंगलवार को सपाट कारोबार में खुले। जानकारी के अनुसार 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 84,900 के ऊपर था। सुबह 9 बजकर 19 मिनट पर, निफ्टी 50 12 अंक या 0.047% की बढ़त के साथ 25,978.30 पर कारोबार कर रहा था। वहीं बीएसई का सेंसेक्स 30 अंक या 0.035% की बढ़त के साथ 84,808.68 पर था। मेटल, मीडिया, आटो व फार्मा आदि में भी आज तेजी है।

विश्लेषकों का यह है संकेत

विश्लेषकों का संकेत है कि अगर निफ्टी 26,100 से ऊपर जाता है, तो आने वाले सत्रों में 26,300 और 26,500 तक और बढ़त संभव है। उनके अनुसार खबरें बाजार में सकारात्मक गति जारी रहने का संकेत दे रही हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पर संभावित समझौते के संकेत हैं और यदि गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में कोई प्रगति होती है, तो इससे वैश्विक बाजारों को एक और बढ़ावा मिलेगा, जहां एसएंडपी 500, निक्केई और कोस्पी जैसे प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं।

बाजार के लिए निकट भविष्य की सकारात्मक बात

बाजार के लिए एक निकट भविष्य की सकारात्मक बात यह है कि बुधवार को होने वाली एफओएमसी बैठक में फेड दरों में कटौती करेगा, क्योंकि अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (3% वार्षिक) मुद्रास्फीति उतनी अधिक नहीं है जितनी आशंका थी। जीडीपी वृद्धि और कॉर्पोरेट आय से जुड़े प्रमुख संकेतकों से भारतीय बाजार को बुनियादी समर्थन मिल रहा है। एकमात्र चिंता भारत में अपेक्षाकृत उच्च मूल्यांकन है, जो बाजार में अच्छी तेजी आने पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को फिर से बिकवाली के लिए प्रेरित कर सकता है।

सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए अमेरिकी शेयर बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए, जो मुख्यतः अमेरिका-चीन व्यापार समझौते पर बातचीत को लेकर आशावाद, प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के नतीजों की प्रत्याशा और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से प्रेरित था। मंगलवार को एशियाई शेयर बाजार स्थिर रहे, क्योंकि बाजार इस सप्ताह प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के नतीजों की रिपोर्ट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसलों का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता में सकारात्मक घटनाक्रमों के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में इस धातु की अपील कम होने के कारण मंगलवार को सोने की कीमतें अपने दो सप्ताह के निचले स्तर के आसपास रहीं।

