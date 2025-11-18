Share Market Update : छठे कारोबारी दिन भी उछला भारतीय शेयर बाजार

सेंसेक्स 388.17 तो निफ्टी में 103.40 अंक की तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद सुलझने और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सिरे लगने की संभावना के चलते सोमवाार को लगातार 6वें कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी रहा। यहां तक विश्व के प्रमुख बाजारों में गिरावट का भी इसपर कोई असर नहीं हुआ। इसी के चलते 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 388.17 अंक या 0.46 प्रतिशत चढ़कर 84,950.95 पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 26,013.45 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीन पैसे बढ़कर 88.63 पर बंद हुआ।

शेयर बाजार की प्रमुख कंपनियों ने इस तरह किया कारोबार

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इटरनल, मारुति सुजुकी इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो शामिल रहे। वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पिछड़ने वाले शेयर रहे।

सोने में आई तेजी, चांदी के दाम गिरे

दिल्ली सर्राफा बाजार में जहां सोने की मांग में तेजी के चलते कीमत में तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी के दाम सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही गिर गए। सोने के दाम में दरअसल यह तेजी रुपए के मुकाबले डॉलर में आ रही तेजी और घरेलू बाजार में मजबूत मांग के चलते आई है। यदि सर्राफा बाजार की बात करें तो सोमवार को दिल्ली में सोने का भाव अपने पिछले भाव से 300 रुपए बढ़कर 1,29,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु की कीमत भी सभी करों सहित 300 रुपए बढ़कर 1,29,100 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत 1,000 रुपए घटकर 1,63,800 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी। एक तरफ जहां भारत में सोने की कीमत में तेजी दर्ज की गई वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना हाजिर 4,077.35 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। वहीं चांदी हाजिर 0.66 प्रतिशत बढ़कर 50.89 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।