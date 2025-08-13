Share Market Update : वाहन और फार्मा में खरीदारी से उछला भारतीय शेयर बाजार

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दिखाई दी तेजी

Share Market Update आज समाज, बिजनेस डेस्क : पिछले सप्ताह के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार गुलजार हैं। बुधवार को भी वैश्विक तेजी और जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति के लगातार कम होने के आंकड़ें जारी होने से भारतीय शेयर बाजार को मजबूती मिली। यही कारण है कि भारतीय शेयर बाजार में सुबह से शाम तक बढ़त में काम किया और कारोबारी दिन की समाप्ति के बाद यह 304 अंक की बढ़त 80,539.91 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी भी 131.95 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,619.35 पर आ गया।

इस बीच धातु, वाहन और फार्मा शेयरों में लगातार खरीदारी से निवेशकों के हौसले बुलंद हुए।

जुलाई में 8 वर्ष के निम्नतर स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 8 वर्ष के निम्नतम स्तर 1.55 प्रतिशत पर आ गई। इससे घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख देखने को मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38 प्रतिशत उछलकर 80,539.91 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 448.15 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 80,683.74 अंक पर पहुंच गया। इसके 26 शेयरों में तेजी रही। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 131.95 अंक या 0.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,619.35 पर आ गया। इस दौरान सेंसेक्स की कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड लाभ में रहीं। वहीं अडानी पोर्ट्स, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन पिछड़ने वालों में शामिल रहे।

सोने की कीमतों में नरमी जारी

एक तरफ जहां शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा वहीं सोने की कीमतों में नरमी का दौर जारी है। पिछले सप्ताह जहां सोने की कीमतों ने आॅल टाइम हाई लगाया था वहीं इस सप्ताह सोमवार से ही सोने की कीमतों में नरमी देखी ज रही है और यह अपने उच्चतम स्तर से लगातार नीचे गिर रहा है। बुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,01,020 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 500 रुपए घटकर 1,00,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमतें 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं।