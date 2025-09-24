Share Market Update : गिरावट ने नहीं उबर पा रहा भारतीय शेयर बाजार

लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : त्योहारी सीजन होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में निराशजनक माहौल कायम है। यही कारण है कि गत शुक्रवार से लगातार शेयर बाजार में गिरावट ही दर्ज की जा रही है। गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा और भारतीय शेयर बाजार शुरुआती सत्र में ही लाल निशान पर चला गया। जिसके बाद पूरा दिन लाल निशान पर कारोबार हुआ।

दिन का कारोबार समाप्त होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 386.47 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,715.63 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 494.26 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 81,607.84 अंक पर आ गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 112.60 अंक या 0.45 प्रतिशत गिरकर 25,056.90 पर आ गया।

इन कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से पिछड़े रहे। वहीं पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी और एचसीएल टेक लाभ में रहे।

यह रहा गिरावट का मुख्य कारण

शेयर मार्केट के जानकारों का कहना है कि विदेशी पूंजी निकासी और अमेरिका में एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि की चिंता के कारण बुधवार को बेंचमार्क शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, रुपया शुरूआती निचले स्तर से उबरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.72 पर लगभग स्थिर बंद हुआ। शुरूआती कारोबार में रुपया 88.80 तक गिर गया था, लेकिन बाद में सुधरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.67 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

सोने और चांदी में आई गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कई दिनों की बढ़त के बाद बुधवार को आखिरकार सोने और चांदी की कीमतों में कमी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु की कीमत 900 रुपए की गिरावट के साथ 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना को 900 रुपये गिरकर 1,17,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं सफेद धातु 600 रुपए घटकर 1,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई। जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी के पीछे अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख अपनाने के बाद व्यापारियों द्वारा ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली करने से बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट आई।