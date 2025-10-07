Share Market Update : भारतीय शेयर बाजार गुलजार

सेंसेक्स 582.95 तो निफ्टी 183.40 अंक उछला

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार में हरियाली लगातार छाई हुई है। सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही भारतीय शेयर बाजार में खूब खरीदारी दिखाई दी। यहां तक की रुपए की गिरावट का भी शेयर बाजार पर कोई असर दिखाई नहीं दिया और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही पूरा दिन तेजी छाई रही।

सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत उछलकर 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 639.25 अंक या 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,846.42 अंक पर पहुंच गया।

वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,077.65 पर आ गया। निवेशकों की वैल्यू लिवाली के चलते सोमवार को निफ्टी तीन सत्रों में 466 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 25,000 के स्तर पर पहुंच गया।

डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी

डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपया लगातार लड़खड़ा रहा है। सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में ही रुपए ने अपना पिछला निम्नतम स्तर तोड़ते हुए नया निम्न स्तर बना दिया। आपको बता दें कि रुपया सोमवार को कारोबारी समय समाप्त होने पर 88.82 रुपए प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। इससे पहले इसका निम्नतम स्तर 88.80 रुपए प्रति डॉलर था जाकि इसने 30 सितंबर को छूआ था।

सोमवार को सोने-चांदी में इतना आया उछाल

विदेशी बाजारों में सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी और रुपये में गिरावट के कारण सोमवार को दिल्ली में सोने की कीमत 9,700 रुपए की तेजी के साथ 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु शुक्रवार को 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं सोमवाार को चांदी 7,400 रुपए की तेजी के साथ 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गई। शुक्रवार को यह 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

एक जनवरी से इतने बढ़ चुके रेट

इस वर्ष अब तक सोने की कीमतों में 51,350 रुपए या 65.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 31 दिसंबर 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। इतना ही नहीं चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखी गई। चालू कैलेंडर वर्ष में चांदी की कीमतें 67,700 रुपए या 75.47 प्रतिशत बढ़ गई हैं, जो 31 दिसंबर 2024 को 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें : India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका में जल्द होगा व्यापार समझौता : नीति आयोग