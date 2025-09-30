Share Market Update : भारतीय शेयर बाजार लगातार 8वें दिन भी गिरावट

आज आरबीआई लेगा ब्याज दरों संबंधी अहम निर्णय

भारतीय शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से बना नकारात्मक माहौल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नया कारोबारी सप्ताह शुरू होने और त्योहारी सीजन होने के बावजूद शेयर बाजार पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली हावी रही और सोमवार के बाद मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा। हालांकि पिछले कारोबारी दिनों की धारणा तो तोड़ते हुए मंगलवार को शेयर बाजार ने कई बार हरे निशान को छूआ लेकिन आखिरकार लाल निशान पर ही बंद हुआ।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

मंगलवार को शुरुआती बढ़त गंवाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,267.62 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, इसने 80,677.82 के उच्चतम और 80,201.15 के निम्नतम स्तर को छुआ। आठ कारोबारी दिनों में, सेंसेक्स 2,746.34 अंक या 3.30 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 24,611.10 पर आ गया।

यूरोपीय बाजारों में रहा मिला-जुला रुख

एशियाई बाजारों में, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। सोमवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

सोना और चांदी नई ऊंचाई पर पहुंचे

एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं सोना और चांदी दोनों अपने उच्चतम स्तर को छू रहे हैं। मंगलवार को भी राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 500 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और यह 500 रुपए की तेजी के साथ 1,19,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गई।