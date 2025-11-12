Share Market Update : लगातार दूसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद

सेंसेक्स में 335.97 व निफ्टी में 120.60 अंक की तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार पिछले सप्ताह लगातार तीन कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ था। वहीं इस सप्ताह के पहले दोनों दिन इसमें तेजी दर्ज की गई। सोमवार को जहां यह बढ़त के साथ बंद हुआ वहीं मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई और बाजार बंद होने के समय यह अपने पिछले स्तर से करीब 335 अंक तेजी के साथ बंद हुआ।

निफ्टी में भी अच्छी बढ़त देखी गई और यह भी 120 से ज्यादा अंक की तेजी से बंद हुआ। मंगलवार को दिन की समाप्ति पर सेंसेक्स 335.97 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 83,871.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 120.60 अंक या 0.47 प्रतिशत चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ।

शुरुआत में चार सौ से ज्यादा अंक गिरा

दिल्ली विस्फोट के संभावित प्रभावों की चिंता के बीच घरेलू बाजार की शुरूआत सुस्त रही। मंगलवार को तीस शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में 411.32 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ और यह 83,124.03 पर पहुंच गया। वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी शुरूआती कारोबार में 125.1 अंक या 0.48 प्रतिशत गिरकर 25,449.25 पर पहुंच गया। हालांकि, दोनों बेंचमार्क सूचकांकों ने मजबूत वापसी की और बढ़त के साथ बंद हुए।

वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख से मिली बढ़त

हालांकि, अमेरिकी सीनेट की ओर से अब तक के सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किए जाने के बाद वैश्विक बाजार में तेजी का रुख दिखा। इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। आईटी, आॅटो, धातु और एफएमसीजी क्षेत्रों में बढ़त के कारण बाजार की तेजी बरकरार रही। सेंसेक्स की कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इटरनल, इंफोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल्स, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अल्ट्राटेक सीमेंट लाभ में रहीं। बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, पावरग्रिड और टाटा स्टील पिछड़ने वालों में शामिल रहे।

