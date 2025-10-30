Share Market Update : वैश्विक तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार गुलजार

हरे निशान पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एशियाई व यूरोपीय बाजारों में जारी तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की संभावना के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। ज्ञात रहे कि इसी बीच एशिया व यूरोप के प्रमुख बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए।

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार ज्यादातर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और ताजा विदेशी पूंजी प्रवाह के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी देखने को मिली।

इस तरह रहा भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को सकारात्मक दायरे में बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 368.97 अंक या 0.44 प्रतिशत उछलकर 84,997.13 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 477.67 अंक या 0.56 प्रतिशत बढ़कर 85,105.83 अंक पर पहुंच गया।

वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 117.70 अंक या 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,053.90 पर आ गया।सेंसेक्स की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स प्रमुख लाभ में रहे। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति पिछड़ने वालों में शामिल रहे।

सोने में गिरावट जारी, चांदी हुई मजबूत

निवेशकों के सतर्क रुख के कारण बुधवार को सोना वायदा भाव 176 रुपये गिरकर 1,19,470 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी वायदा में मूल्य खरीद के कारण तेजी आई। दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का भाव 451 रुपये या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 1,44,793 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इसमें 20,331 लॉट के लिए कारोबार हुआ। कॉमेक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी वायदा भाव 0.32 प्रतिशत बढ़कर 47.47 डॉलर प्रति औंस हो गया।

जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता जारी रहेगी और इनमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि अमेरिका द्वारा चीन सहित विश्व के प्रमुख देशों के साथ एक बार फिर से सकारात्मक बातचीत का दौर शुरू किया गया है। जिससे लोगों की सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कमजोर हुई है। यही कारण है कि न केवल भारतीय बाजार बल्कि वैश्विक बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में भारी कमी दर्ज की जा रही है।

ये भी पढ़ें : India-US Trade Deal : भारत के साथ जल्द होगी ट्रेड डील : ट्रंप