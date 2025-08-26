Indian Share Market Update: ‘ट्रंप टैरिफ’ की चिंताओं से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम

Sensex-Nifty Closing Bell, (आज समाज), नई दिल्ली: ‘ट्रंप टैरिफ’ की चिंताओं के कारण आज प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स व निफ्टी धड़ाम हो गए। एनएसई निफ्टी में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 849.37 अंक अथवा 1.04 फीसदी गिरकर 80,786.54 अंक पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी में 255.70 अंक अथवा 1.02 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,712.05 अंक पर बंद हुआ।

टैरिफ को लेकर जारी की मसौदा अधिसूचना  

बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत से होने वाले इंपोर्ट पर 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लागू करने को लेकर एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है और इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने जुलाई में भारत पर पहले 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क यानी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और यह बुधवार यानी 27 अगस्त से प्रभावी होना है।

इसी को लेकर यूएस की ओर से अधिसूचना जारी की गई है और इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में हलचल पैदा हुई। भारी बिकवाली का मुख्य कारण ट्रंप टैरिफ के अलावा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्धविराम के कोई संकेत न दिखना भी हो सकता है।

81,377.39 पर खुला सेंसेक्स

सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर 81,635.91 के मुकाबले 81,377.39 पर खुला और 950 अंक या 1.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,685.98 के निचले स्तर पर आ गया। एनएसई बेंचमार्क निफ्टी 50 अपने पिछले बंद स्तर 24,967.75 के मुकाबले 24,899.50 पर खुला और 1.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,689.60 के अपने दिन के निचले स्तर पर आ गया।

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक

अंततः, सेंसेक्स 849 अंक या 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,786.54 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 256 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,712.05 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने क्रमशः 1.34 प्रतिशत और 1.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ कमजोर प्रदर्शन किया।

