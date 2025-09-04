Relief material to flood-hit Punjab : भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना की

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी यूटी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के नागरिकों की सहायता हेतु राहत सामग्री की एक खेप रवाना की है। इस खेप में खाद्य सामग्री, पेयजल, दवाइयाँ, वस्त्र, कंबल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, जो प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुँचाने के लिए आवश्यक हैं।

यह पहल सोसाइटी की मानवीय सेवा और आपदा राहत के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। त्वरित संसाधन जुटाकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, चंडीगढ़ ने इस संकट की घड़ी में पंजाबवासियों के साथ एकजुटता का परिचय दिया है।

इस अवसर पर उपायुक्त-अध्यक्ष (आई आरसीएस) निशांत कुमार यादव ने कहा कि सोसाइटी अपने समकक्ष संगठनों एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि समय पर सहायता प्रभावित परिवारों तक पहुँचे। ऐसे प्रयास करुणा, सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व की उस भावना को दर्शाते हैं, जो रेड क्रॉस आंदोलन की मूल भावना है।भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, चंडीगढ़ संकट की घड़ी में हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा नागरिकों से भी अपील करती है कि वे राहत और पुनर्वास के प्रयासों में अपना योगदान दें।

