Indian Railways taken big step : कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को दी जाएगी स्थानीय भोजन सेवा

Indian Railways taken big step(आज समाज) : भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक अनोखा यात्रा अनुभव देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आईआरसीटीसी के सहयोग से, अब कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को जम्मू-कश्मीर के पारंपरिक और स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएँगे।

यह नई पहल सिर्फ़ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान ही स्थानीय संस्कृति और स्वाद से जोड़ना है। यह सेवा रविवार से शुरू हो गई है और अब आपका सफ़र सिर्फ़ मंज़िल तक पहुँचने का ज़रिया नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाएगा।

लक्ष्य यात्रियों को स्थानीय संस्कृति और स्वाद का अनुभव क

कटरा स्टेशन पर यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें नए मेनू के बारे में बताया गया। इस दौरान यात्रियों को जम्मू के प्रसिद्ध राजमा, कश्मीरी पुलाव, बबरू, अंबर और ताज़ा सेब जैसे व्यंजन परोसे गए। यात्रियों ने इन व्यंजनों की गुणवत्ता और स्वाद की सराहना की। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष हरजोत सिंह संधू ने कहा कि उनका लक्ष्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचने से पहले ही Cराना है।

खाने की पैकेजिंग को बनाया गया आधुनिक

इस नई सेवा के लिए, वंदे भारत में अत्याधुनिक और साफ़-सुथरी रसोई तैयार की गई है। इसके साथ ही, खाने की पैकेजिंग को भी आधुनिक बनाया गया है। अब एल्युमीनियम की फाइलों और प्लास्टिक की जगह एयरलाइन स्टाइल के टेफ्लॉन-कोटेड कैसरोल और पर्यावरण-अनुकूल कॉयर ट्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशिक्षित कर्मचारी और पेशेवर पर्यवेक्षक खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखेंगे।

पारंपरिक व्यंजन खास आकर्षण का केंद्र

वंदे भारत के नए मेनू में यात्रियों की पसंद का पूरा ध्यान रखा गया है। नाश्ते में जम्मू पराठा, बबरू और कहवा शामिल हैं। दोपहर के भोजन में पनीर चमन, कश्मीरी दम आलू और जम्मू राजमा परोसा जाएगा। अंबर कद्दू जैसे पारंपरिक डोगरा व्यंजन भी खास आकर्षण का केंद्र होंगे। इन खास व्यंजनों के साथ, उपमा, पोहा और वेजिटेरियन कटलेट जैसे लोकप्रिय विकल्प भी उपलब्ध होंगे।

रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह ट्रेन श्रीनगर को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुई है। अगले ही दिन इसका व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया। शुरुआत में, इसमें IRCTC का मानक मेनू परोसा जाता था। लेकिन अब इस नई पहल ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया है।