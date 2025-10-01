Indian Railways New Rules: 1 अक्टूबर से भारतीय रेलवे के नए नियम! यात्रियों को बड़ी राहत, जानें अब क्या होंगे बदलाव

By
Mohit Saini
-
0
36
Indian Railways New Rules: 1 अक्टूबर से भारतीय रेलवे के नए नियम! यात्रियों को बड़ी राहत, जानें अब क्या होंगे बदलाव
Indian Railways New Rules: 1 अक्टूबर से भारतीय रेलवे के नए नियम! यात्रियों को बड़ी राहत

Indian Railways New Rules, आज समाज, नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर, 2025 से टिकट बुकिंग नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। तत्काल बुकिंग की तरह, अब सामान्य आरक्षण टिकटों के लिए भी आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

रेल मंत्रालय के अनुसार, सामान्य आरक्षण विंडो खुलने के पहले 15 मिनट के भीतर IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब आधार लिंकिंग और ई-सत्यापन पूरा करना होगा। इस कदम का उद्देश्य कालाबाज़ारी, एजेंटों की गड़बड़ी और बॉट-आधारित बुकिंग पर अंकुश लगाना है।

नए ऑनलाइन बुकिंग नियम

अगर आपका IRCTC खाता पहले से ही आधार से जुड़ा है, तो प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

टिकट कन्फर्मेशन के लिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

पहले 15 मिनट तक, एजेंट AC और नॉन-AC दोनों श्रेणियों में टिकट बुक नहीं कर पाएँगे, जिससे असली यात्रियों को उचित मौका मिलेगा।

काउंटर बुकिंग के बारे में क्या?

यह नया नियम रेलवे स्टेशनों पर पीआरएस काउंटरों पर भी लागू होगा।

यात्रियों को अपना आधार नंबर देना होगा और ओटीपी सत्यापन पूरा करना होगा।

अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के लिए भी बुकिंग कर रहे हैं, तो भी उनका आधार नंबर और ओटीपी ज़रूरी होगा।

यात्रियों को क्या होगा फ़ायदा

रेलवे ने कहा है कि शुरुआती 10 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकते। उसके बाद भी, उनके लिए आधार सत्यापन अनिवार्य है। इससे फ़र्ज़ी आईडी और अवैध सॉफ़्टवेयर बुकिंग पर रोक लगेगी और आम यात्रियों को बिना किसी परेशानी के ज़्यादा टिकट उपलब्ध हो पाएँगे।