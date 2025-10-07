Indian Railway News: अब बुलेट जैसी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें! ₹24,634 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

Indian Railway News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सबसे व्यस्त रेलवे कॉरिडोर की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ₹24,634 करोड़ की लागत वाली चार प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

ये परियोजनाएँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 894 किलोमीटर लंबी होंगी और इनके 2030-31 तक पूरा होने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इन परियोजनाओं में अत्यधिक व्यस्त मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने और सुगम व तेज़ रेल यातायात सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त लाइनें बिछाना शामिल है।

स्वीकृत परियोजनाओं की डिटेल्स

वर्धा-भुसावल (महाराष्ट्र): 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण।

गोंडिया-डोंगरगढ़ (महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़): 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण।

वडोदरा-रतलाम (गुजरात-मध्य प्रदेश): तीसरी और चौथी लाइनें 259 किलोमीटर तक फैली हुई हैं।

इटारसी-भोपाल-बीना (मध्य प्रदेश): 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का विकास।

भारत के सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क का हिस्सा

ये चार परियोजनाएँ सात उच्च-घनत्व वाले रेल मार्गों का हिस्सा हैं, जो भारत के कुल माल और यात्री यातायात का लगभग 41% संभालते हैं।

वडोदरा-रतलाम खंड दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है।

भुसावल-वर्धा खंड मुंबई-हावड़ा मार्ग पर पड़ता है।

बीना-इटारसी लाइन दिल्ली-चेन्नई मार्ग को जोड़ती है।

गोंडिया-डोंगरगढ़ खंड मुंबई-हल्दिया कॉरिडोर को जोड़ता है।

विस्तार परियोजनाओं से भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आएगी, ट्रेनों की गति बढ़ेगी और माल ढुलाई दक्षता में सुधार होगा। ये अंतरराज्यीय संपर्क को भी बढ़ाएँगी, देरी को कम करेंगी और यात्रियों और माल दोनों को संभालने वाले मौजूदा मार्गों की क्षमता को बढ़ाएँगी।

अधिकारियों ने कहा कि यह निवेश भारत के रेलवे नेटवर्क को तेज़, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय प्रणाली में बदलने के सरकार के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है, जो आर्थिक विकास और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा।

इन स्वीकृतियों के साथ, भारत अपने पारंपरिक रेल मार्गों पर बुलेट ट्रेन स्तर की दक्षता प्राप्त करने के एक कदम और करीब पहुँच गया है – जिससे भारतीय रेलवे के भविष्य के लिए गति, क्षमता और आधुनिक बुनियादी ढाँचे का संयोजन होगा।

 