Indian Railway New Facility : इंडियन रेलवे ने खास प्रोजेक्ट किया शुरू सफर होगा ओर भी आरामदायक

Indian Railway New Facility (आज समाज) : यात्रियों की साफ-सफाई और आराम को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें चादर और कंबल के साथ कंबल कवर भी शामिल हैं।

गुरुवार, 16 अक्टूबर को इंडियन रेलवे ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। AC कोच में यात्रियों को अब कंबल कवर भी मिलेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पहल का मकसद ट्रेनों में साफ-सफाई बनाए रखना और सफर को और आरामदायक बनाना है।

कंबल कवर और साफ-सफाई

लंबे समय से यात्री यह सवाल उठाते रहे हैं कि ट्रेनों में चादर, तकिए के कवर और कंबल की रेगुलर सफाई नहीं होती है या नहीं। इन शक को दूर करने और साफ-सफाई बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अब कंबल कवर दिए जाएंगे।

यह सिस्टम जयपुर-असरवा एक्सप्रेस से शुरू होगा। अगर यह सफल रहा, तो यही सिस्टम दूसरी ट्रेनों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कंबल कवर भी प्रिंट किए जाएंगे।

कंबल कितनी बार धोए जाते हैं?

पिछले साल नवंबर में लोकसभा में पूछा गया था कि ट्रेनों में कंबल कितनी बार धोए जाते हैं। रेल मंत्री ने कहा कि महीने में कम से कम एक बार।

