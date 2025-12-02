Indian Railway ATM : ट्रेनों में लगाए जाएंगे ATM , यात्रियों को मिलेगी कैश की सुविधा

Indian Rilway ATM, आज समाज : ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री अब चलती ट्रेन में भी पैसे निकाल सकेंगे। यात्रियों को अब कैश की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनों में ATM लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र की मनमाड-CSMT पंचवटी एक्सप्रेस में “ATM ऑन व्हील्स” सुविधा शुरू की गई है।

यह पहल चलती ट्रेनों में यात्रियों को कैश की सुविधा देने और रेलवे की नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से की गई है। इसे इस ट्रेन में पायलट बेसिस पर लागू किया गया है। यह सुविधा इस सेक्शन से गुजरने वाली दूसरी लंबी दूरी की ट्रेनों में भी दी जाएगी, जिनमें विक्रमशिला एक्सप्रेस, LTT एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस शामिल हैं।

डिजिटल इंडिया की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

ATM-ऑन-व्हील्स पहल का मकसद यात्रियों को ट्रेन में कैश देना और रेलवे की नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाना है। यह पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह ATM ट्रेन की मिनी-पेंट्री को बदलकर लगाया गया है। इसे रबर पैड और बोल्ट से वाइब्रेशन से बचाया गया है। सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे करने के लिए दो फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए गए हैं। इस कदम से यात्रियों को यात्रा के दौरान कैश की ज़रूरत पड़ने पर काफी राहत मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे 2047 के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए लगातार मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन की दिशा में काम कर रहा है। मॉडर्न स्टेशन, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ट्रेनें और नए सेफ्टी सिस्टम इस बदलाव की पहचान हैं।

टिकट काउंटर पर QR कोड सिस्टम

असल में, स्टेशन टिकट काउंटर पर QR कोड सिस्टम होते हैं, लेकिन ट्रेन के TTE के पास यह सिस्टम नहीं होता है। इससे कभी-कभी दिक्कत हो सकती है अगर कोई चलती ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा जाए और उसके पास फाइन भरने के लिए कैश न हो। ATM होने से, कैश निकालकर फाइन भरा जा सकता है।

मालदा डिवीजन के PRO रसराज माजी ने कहा कि ATM-ऑन-व्हील्स सुविधा पहली बार मनमाड-CSMT पंचवटी एक्सप्रेस में पायलट बेसिस पर शुरू की गई है। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो इसे दूसरी ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा।

यह भी पढे : Waiting Ticket Booking : वेटिंग लिस्ट होने पर कैसे मिलती है स्लीपर बर्थ , जाने प्रक्रिया