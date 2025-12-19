India-Oman FTA : भारत के उत्पाद बिना किसी टैरिफ ओमान में बिकेंगे : गोयल

उद्योग मंत्री ने एफटीए को दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों का नया और शानदार अध्याय बताया

India-Oman FTA (आज समाज), नई दिल्ली : भारतीय उद्योग जगत के लिए देश के प्रधानमंत्री की पूर्वी अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा यादगार रही। इस यात्रा के दौरान जहां भारत ने जॉर्डन और इथीयोपिया के साथ व्यापार की नई और मजबूत संभावनाओं को तलाशा वहीं ओमा के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर भी किए।

इस संबंधी जानकारी देते हुए भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस एफटीए के चलते भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान के बाजार में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी। इस समझौते से खास तौर पर कपड़ा, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इसके बदले में भारत ओमान से आने वाले कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करेगा। इनमें खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं।

अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से लागू होगा समझौता

यह समझौता अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से लागू होने की संभावना है। ऐसे समय में यह करार अहम माना जा रहा है, जब भारत को अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका में 50 प्रतिशत तक के ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ से मुलाकात की। इस बैठक में भारत-ओमान के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। गोयल ने इस बातचीत को उत्पादक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध पहले से ही मजबूत हैं और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली

सोशल मीडिया पर साझा संदेश में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ओमान के बीच बढ़ता आर्थिक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि नेताओं की मौजूदगी में होने वाली आगामी बातचीत से सभ्यतागत रिश्ते गहरे आर्थिक सहयोग के नए अध्याय में तब्दील होंगे।

दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ रहा व्यापार

आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो भारत और ओमान के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 8.947 अरब डॉलर रहा, जो 2024-25 में बढ़कर 10.613 अरब डॉलर हो गया। दोनों देशों के बीच निवेश संबंध भी मजबूत बने हुए हैं और ओमान में 6,000 से अधिक भारत-ओमान संयुक्त उद्यम संचालित हो रहे हैं।

