US Iran War: होर्मुज स्ट्रेट में जलते तेल टैंकर से 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचाया

भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की अपील

US Iran War, (आज समाज), तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: होर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया है। शुरूआती रिपोर्टों में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है।

हालांकि उसने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने फिर से लेबनान या अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका युद्धविराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया है कि इजराइल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं और अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता होने तक ईरान पर लगी नाकाबंदी जारी रहेगी।

हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर भारतीयों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

ईरान, इराक और सीरिया ने एयरस्पेस बंद किया

तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से का एयरस्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।

वर्ल्ड कप में ईरानी टीम को मैच वाले दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा

अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में सिर्फ मैच खेलने की अनुमति मिलेगी। टीम को मैच के दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा, इसलिए उसने अपना ट्रेनिंग बेस एरिजोना की जगह मेक्सिको में बनाया है।

पाकिस्तान ने संयम बरतने की अपील की

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि युद्धविराम कितना कमजोर हो सकता है और हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने सहयोगी और साझेदार देशों के साथ मिलकर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिशों का समर्थन करता है। ऐसे समय में किसी भी तरह की नई सैन्य कार्रवाई से बचना जरूरी है।

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