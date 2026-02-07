India Vs USA: टी-20 वर्ल्डकप में भारतीय पारी 161 रन पर सिमटी

सूर्या ने 49 बॉल पर 84 रन बनाए

India Vs USA, (आज समाज), मुंबई: टी-20 वर्ल्डकप में आज भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। टीम के 6 बैटर्स दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 49 बॉल पर 84 रन बनाए। उन्होंने बतौर कप्तान 8वां अर्धशतक लगाया और 1000 टी-20 रन भी बना लिए। भारतीय टीम मैच की शुरूआत से ही दबाव में दिखी। टीम ने पावरप्ले के अंदर 4 विकेट गंवा दिए थे। छठे ओवर में वेन शल्कविक ने ईशान किशन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे को आउट किया।

अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में जीरो पर आउट हुए थे। वर्ल्ड कप का यह तीसरा मैच है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम विराट-रोहित के बिना पहली बार टी-20 वर्ल्डकप खेल रही है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिका ने पहले ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ 2 रन बनाए। एक रन वाइड से और एक रन लेगबाय से बना।

पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया

वहीं दिन में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान नीदरलैंड से हारते-हारते जीत गया। टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 29 रन बनाने थे। उसे फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के लगाकर 3 विकेट की जीत दिलाई। 18वें ओवर तक नीदरलैंड का पलड़ा भारी था। 19वें ओवर की पहली बॉल पर फहीम ने छक्का लगाया, लेकिन दूसरी बॉल पर मैक्स ओडाउड से उनका कैच ड्रॉप हो गया। जीवनदान मिलने के बाद फहीम ने दो छक्के लगाकर मैच का रुख पाकिस्तान की ओर कर दिया। उन्होंने 11 बॉल पर नाबाद 29 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर आॅफ द मैच चुना गया।

पाकिस्तान को मिला था 148 रन का लक्ष्य

कोलंबो में शनिवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान की के ओपनर साहिबजादा फरहान ने 47 रन बनाए। वे 3 रन से फिफ्टी चूक गए। सईम अयूब ने 24 रन बनाए। नीदरलैंड की ओर पॉल वैन मीकेरेन और आर्यन दत्त को 2-2 विकेट मिले। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बैटिंग कर रही नीदरलैंड की पूरी टीम 19.5 ओवर में 147 रन पर सिमट गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।