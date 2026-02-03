CII President On US-India Trade Deal, (आज समाज), नई दिल्ली: भारतीय उद्योग निकायों ने भी भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बनी सहमति का स्वागत किया है। कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा है कि टैरिफ में अपेक्षित कमी दोनों देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया

बता दें कि अमेरिका ने टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, जिसके बाद भारत सरकार में एनडीए के अलावा अन्य क्षेत्रों में काफी उत्साह है। राजीव मेमानी ने कि अमेरिका-भारत टैरिफ में 18 प्रतिशत की अपेक्षित कमी भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दी बधाई

राजीव मेमानी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार के साथ रचनात्मक और दूरदर्शी संवाद का नेतृत्व करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, यह समझौता तेजी से प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और विनिर्माण विकास, रोजगार सृजन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास के लिए भी यह उत्प्रेरक का काम करेगा।

पीएचडीसीसीआई अध्यक्ष राजीव जुनेजा ने भी की सराहना

पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के अध्यक्ष राजीव जुनेजा (Rajiv Juneja) ने भी इंडिया-यूएस ट्रेड डील की सराहना की है। उन्होंने कहा कि टैरिफ शुल्क कम करना व्यापार खुलेपन और आर्थिक दक्षता के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जुनेजा ने कहा, कम टैरिफ घरेलू उद्योगों के लिए इनपुट लागत कम करते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करते हैं, और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करके मुद्रास्फीति को कम करते हैं।

मोदी-ट्रंप के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल

राजीव जुनेजा ने कहा कि विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मध्यवर्ती वस्तुओं, पूंजीगत उपकरणों और महत्वपूर्ण घटकों तक बेहतर पहुंच से लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल से पोषित सहयोग की भावना के अनुरूप है, जो द्विपक्षीय व्यापार में विश्वास और पूवार्नुमेयता को मजबूत करता है।

निवेश संबंध मजबूत करने की दिशा में अहम कदम : अनीश शाह

महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के सीईओ (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) अनीश शाह ने भी भारत-यूएस ट्रेड डील की तारीफ करते हुए कहा कि यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनीश शाह ने कहा, भारतीय निर्यात पर पारस्परिक टैरिफ में 50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की तत्काल कमी, साथ ही टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को धीरे-धीरे कम करने की प्रतिबद्धता, विकास की गति को बढ़ावा देगी और व्यवसायों को आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आवश्यक पूवार्नुमेयता में सुधार करेगी।

