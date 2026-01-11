Prashant Tamang Passes Away: इंडियन आइडल 3 के विनर प्रशांत तमांग का अचानक निधन, वजह आई सामने

Prashant Tamang Passes Away: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग के दुखद निधन पर शोक मना रही है। लोकप्रिय गायक और अभिनेता का निधन हो गया, जिससे उनके फैंस और शुभचिंतक दुखी हैं। फिल्म निर्माता राजेश घाटानी ने इस दुखद खबर की पुष्टि की, जिसके बाद देश और विदेश से शोक संदेश आने लगे। फैंस उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें उनकी सुरीली आवाज़ और प्रेरणादायक सफर के लिए याद कर रहे हैं।

प्रशांत तमांग की मौत कैसे हुई?

फिल्म निर्माता राजेश घाटानी के अनुसार, प्रशांत तमांग का निधन नई दिल्ली में उनके घर पर हुआ। गायक महेश सेवा ने बताया कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था। इस खबर से उनके फैंस पूरी तरह सदमे में हैं, क्योंकि प्रशांत अपनी जीवंत पर्सनैलिटी और एक्टिव मौजूदगी के लिए जाने जाते थे।

इंडियन आइडल से मिली शोहरत

भारतीय मूल के नेपाली गायक प्रशांत तमांग 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 जीतने के बाद मशहूर हुए। उनकी जीत ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और उन्हें न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी बहुत लोकप्रियता मिली, जहाँ उनके बहुत बड़े फैन थे। उनके कई नेपाली गाने चार्टबस्टर बने और आज भी फैंस उन्हें पसंद करते हैं।

गायन से अभिनय तक

गायन के अलावा, प्रशांत ने नेपाली सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने गोरखा पलटन, परदेशी और परदेशी 2 जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय के लिए सराहना हासिल की। एक गायक और अभिनेता दोनों के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम बनाया।

सालों से दिल्ली में रह रहे थे

प्रशांत तमांग पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रह रहे थे, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 4 जनवरी, 1983 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में रूपा तमांग और मदन तमांग के घर हुआ था।

एक दुर्घटना में अपने पिता को खोने के बाद, प्रशांत को स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। वह कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए और अपनी सेवा के दौरान पुलिस ऑर्केस्ट्रा के लिए गाना भी गाया।

निजी जीवन और शादी

कोलकाता पुलिस में सेवा करते हुए, प्रशांत ने संगीत के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। उन्होंने 16 फरवरी, 2011 को नागालैंड की फ्लाइट अटेंडेंट गीता थापा (मार्था एली) से शादी की।

एक ऐसा सितारा जिसे हमेशा याद किया जाएगा

प्रशांत तमांग अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी प्रेरणादायक जीवन कहानी लाखों लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। एक पुलिस कांस्टेबल से इंडियन आइडल विनर बनने तक का उनका सफ़र रियलिटी शो के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है।

 