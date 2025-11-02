Women World Cup 2025 Live : भारतीय प्रशंसकों को इन खिलाड़ियों से रहेगी उम्मीद

मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा महिला विश्व कप का फाइनल

Women World Cup 2025 Live (आज समाज), खेल डेस्क : आज बाद दोपहर मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो दो महिला टीमें मैदान पर उतरेंगे। वे नया इतिहास भी लिखेंगी। क्योंकि फाइनल में जो भी जीतेगा वह पहली बार इस ट्रॉफी को उठाएगा। आपको बता दें की फाइनल मुकाबला बस कुछ ही घंटे बाद मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम मेें खेला जाएगा।

यह मुकाबला 3 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 2:30 बजे होगा। इस फाइनल मुकाबले में घरेलु दर्शकों की मौजूदगी में टीम इंडिया के पास बढ़त होगी लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम में जूझारू खिलाड़ियों की पूरी फौज है जो कभी भी मैच को पलटने का काम कर सकती हैं। फिर भी आज जिन भारतीय खिलाड़ियों से दर्शकों को बढ़िया प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी वे इस तरह हैं।

भारत की इन खिलाड़ियों पर सभी की नजर

हरमनप्रीत कौर : भारतीय कप्तान ने महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 से ज्यादा रनों की पारी खेलकर जीत की इबारत लिखी थी। फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है।

स्मृति मंधाना: मंधाना ने टूर्नामेंट में 8 मैचों में 102.36 की स्ट्राइक रेट से 389 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं। फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

जेमिमा रोड्रिग्स: जेमिमा ने 7 मैचों में 268 रन बनाए हैं। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक, आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ न भुलाने वाला नाबाद शतक शामिल है। उनसे फाइनल में लंबी पारी की उम्मीद है।

दीप्ति शर्मा: दीप्ति ने 8 मैचों में 5.70 की इकोनॉमी से 17 विकेट लिए हैं। वह संयुक्त रूप से टूनार्मेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। वह वोलवार्ड को तीन बार आउट कर चुकी हैं।

तीसरी बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया

भारतीय टीम तीसरी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है और उसे अपने पहले खिताब का इंतजार है। 2005 में बेटियों के चैंपियन बनने का सपना आॅस्ट्रेलिया ने और 2017 में इंग्लैंड ने तोड़ा। यह महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में ऐसा पहला फाइनल होगा, जिसमें आॅस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें नहीं होंगी। यह भी तय है कि इस बार महिला क्रिकेट में नया विश्व चैंपियन मिलने जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने भी पहली बार फाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल में सात बार की विजेता और विश्वकप के 15 मैचों से अजेय रहती आ रही आॅस्ट्रेलिया को पटखनी देने के बाद भारतीय टीम फाइनल में बुलंद हौसलों के साथ उतरेगी।

