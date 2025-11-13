Business News Update : अनुमान से बेहतर होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार

एनसओ 28 नवंबर को जारी करेगा दूसरी तिमाही की वृद्धि दर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कहा 7.2 की दर से होगी वृद्धि

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : विपरीत वैश्विक परिस्थितियों और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि जारी है। यह अन्य सभी विकासशील देशों के मुकाबले अच्छी दर से विकास कर रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में मजबूत मांग के चलते अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर बनी हुई है। यह घरेलु मांग ही है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी कारक ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे। अप्रैल-जून में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर पांच तिमाहियों में सबसे तेज 7.8 फीसदी रही थी, जबकि 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह 5.6 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी थी।

नवंबर अंत में जारी होंगे आंकड़े

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 28 नवंबर को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े जारी करेगा। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में निजी खपत सालाना आधार पर आठ फीसदी बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह सात फीसदी और दूसरी तिमाही में 6.4 फीसदी बढ़ी थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तेजी से होगा सुधार

वहीं एक अन्य एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए पिछले दिनों यह ऐलान किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू विकास चक्र अपने निचले स्तर से ऊपर उठने की ओर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम ब्याज दरें, पर्याप्त तरलता, कच्चे तेल की गिरती कीमतें और सामान्य मानसून जैसे कारक आने वाले महीनों में विकास को रफ्तार दे सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वैश्विक व्यापार अनिश्चितता फिलहाल निजी निवेश (कैपेक्स) के लिए चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन मध्यम अवधि में भारत का निवेश चक्र मजबूत बना रहने की संभावना है।

केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

कैबिनेट ने इस वित्त वर्ष से शुरू होने वाले छह वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है। बुधवार को सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। सरकार ने बुधवार को निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी।

