Business News Hindi : वित्त वर्ष 2026 में 6.9 % की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने जताई भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : लगातार बदलते परिवेश और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से विकास कर रही है। यहां तक की अमेरिकी टैरिफ का भी इसपर ज्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच अगले वित्त वर्ष के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी। यह कहना है वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच का जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.9 प्रतिशत विकास दर का अनुमान जताया है।

पहले 6.5 प्रतिशत विकास दर बताई थी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान में संशोधन किया है। एजेंसी ने विकास के दृष्टिकोण को संशोधित कर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। वहीं जून इकोनॉमिमक आउटलुक (जीईओ) में इसके पहले का अनुमान 6.5% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग विकास की मुख्य चालक होगी। मजबूत वास्तविक आय से उपभोग बढ़ेगा और ढीली वित्तीय स्थिति निवेश को बढ़ावा देगी।

यह अपग्रेड उस समय आया है जब वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच गतिविधियों की रफ्तार अनुमान से ज्यादा तेज रही। हालांकि, इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में वार्षिक वृद्धि धीमी रहेगी। इसलिए हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 में वृद्धि दर घटकर 6.3% रह जाएगी।अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर चल रही है। इसे देखते हुए हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 28 में वृद्धि दर घटकर 6.2% रह जाएगी।

लगातार छठे दिन रही शेयर बाजार में तेजी

भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। पिछले सप्ताह से शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी दरों में बदलाव से निवेशकों में अमेरिकी टैरिफ की चिंता कुछ कम हुई है और इसी के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही बुधवार को आईटी और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी बाजारों में आशावाद बढ़ा।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत चढ़कर 81,425.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 542.56 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 81,643.88 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 104.50 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 अंक पर पहुंच गया।

