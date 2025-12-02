Indian Economy: डिजिटल इकोनॉमी की बढ़ती मुश्किलों पर वित्त मंत्री सीतारमण की वैश्विक अपील

Indian Economy: यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि तेज़ी से डिजिटलाइज़ेशन और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के आने की वजह से ग्लोबल इकॉनमी नई और मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है। नई दिल्ली में 18वें ग्लोबल फोरम के प्लेनरी सेशन को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन मुद्दों को सिर्फ़ मिलकर और मिलकर किए गए ग्लोबल एक्शन से ही सुलझाया जा सकता है।
डिजिटलाइज़ेशन से नई रेगुलेटरी चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं
सीतारमण ने बताया कि डिजिटल इकॉनमी का विस्तार, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का तेज़ी से बढ़ता इस्तेमाल, और फायदेमंद ओनरशिप के बदलते स्ट्रक्चर ने दुनिया भर में रेगुलेटरी निगरानी और ट्रांसपेरेंसी को और मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा कि इन डेवलपमेंट्स के लिए देशों के बीच ज़्यादा करीबी सहयोग की ज़रूरत है।
मिलकर कोशिशें आज की ज़रूरत हैं
फाइनेंशियल सिस्टम की बढ़ती मुश्किलों पर ज़ोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कई उभरती चुनौतियों से कोई एक देश अकेले नहीं निपट सकता। डिजिटलाइज़ेशन, नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और बदलते ओनरशिप पैटर्न लगातार मिलकर किए जाने वाले इंटरनेशनल प्रयासों की माँग करते हैं।
डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस
बेहतर इन्फॉर्मेशन-शेयरिंग मैकेनिज्म की वकालत करते हुए, सीतारमण ने सख्त डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह साफ किया कि असरदार समाधानों के लिए देशों के बीच तालमेल, आपसी भरोसा और समय पर ज़रूरी जानकारी का आदान-प्रदान ज़रूरी है।
ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एक सच्चाई है
सीतारमण ने कहा कि आर्थिक इंटरडिपेंडेंस अब एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिससे अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते ज़रूरी हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लोबल टैक्स सिस्टम में निष्पक्षता, स्थिरता और जनता का भरोसा बनाए रखना पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए एक साझा प्राथमिकता होनी चाहिए।
एक समावेशी इंटरनेशनल टैक्स फ्रेमवर्क का विज़न
इंटरनेशनल टैक्सेशन पर अपने विचार शेयर करते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क समावेशी होना चाहिए, जिससे सभी अधिकार क्षेत्र पूरी तरह और असरदार तरीके से हिस्सा ले सकें। उन्होंने रेगुलेटेड जानकारी को कम्प्लायंस मैकेनिज्म और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क एनालिसिस के साथ जोड़ने के लिए भारत की चल रही कोशिशों पर रोशनी डाली।
भारत के नज़रिए को दोहराते हुए, सीतारमण ने कहा कि अधिकार क्षेत्र, परंपराओं और सिस्टम में अंतर के बावजूद, आम ग्लोबल लक्ष्य एक ही है — सही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, टैक्स चोरी को रोकना और सम्मानजनक और टिकाऊ सामाजिक तरक्की पक्का करना।
ट्रांसपेरेंसी अच्छे शासन की नींव है
फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहते हुए अपनी बात खत्म की कि ग्लोबल फोरम खुद साबित करता है कि टैक्स मामलों में सहयोग आज के फाइनेंशियल माहौल में न सिर्फ मुमकिन है बल्कि ज़रूरी भी है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया उस दौर से आगे निकल गई है जहां सीक्रेसी और सीमित जानकारी ट्रांसपेरेंसी में रुकावट डालती थी, और अब इस बात पर ग्लोबल आम सहमति बन रही है कि ट्रांसपेरेंसी ही फेयरनेस, कम्प्लायंस और ज़िम्मेदार शासन की नींव है।
ये भी पढ़ें: Parliament Winter Session Day 2: विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन