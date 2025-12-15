3rd T-20 Ind vs SA : धर्मशाला में भारतीय गेंदबाजों ने टीम इंडिया को कराई वापसी

सात विकेट से जीता मैच, पांच मैच की सीरीज में मेजबान 2-1 से आगे

3rd T-20 Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत ने गत रात्रि धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर पांच मैच की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को लगातार अंतराल पर झटके दिए और मेहमान टीम 20 ओवर में मात्र 117 रन पर आॅलआउट हो गई। इसके जवाब में भातीय टीम ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर 120 रन बनाए और सात विकेट से मैच जीत लिया।

भारतीय सलामी जोड़ी ने दिलाई शानदार शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरूआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। इस साझेदारी को कॉर्बिन बॉश ने आउट किया। भारत ने एक बार फिर प्रयोग किया और तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार की जगह तिलक वर्मा को उतारा। तिलक और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्को यानसेन ने गिल को बोल्ड कर दिया। गिल 28 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए।

कप्तान सूर्य कुमार फिर असफल रहे

कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर असफल रहे और 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक और शिवम दुबे ने भारत की जीत की औपचारिकता पूरी की। तिलक 34 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 25 रन और शिवम चार गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी, मार्को यानसेन और कॉर्बिन बॉश को एक-एक विकेट मिला। एनगिडी को भले ही एक सफलता मिली, लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। एनगिडी ने अब तक राष्ट्रीय टीम के लिए 77 विकेट लिए हैं और उन्होंने कगिसो रबाडा की बराबरी कर ली है।

भारत ने मैच में किए दो बदलाव

भारत ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए। इस मैच में अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं खेले। कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान बताया कि अक्षर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह इस मैच का हिस्सा नही हैं, जबकि बुमराह को निजी कारणों के चलते घर जाना पड़ा है। अक्षर और बुमराह की जगह इस मैच में कुलदीप यादव और हर्षित राणा को मौका मिला।