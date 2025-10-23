2nd ODI Ind vs Aus Live : दूसरे वनडे में फिर होगी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा

वर्षा बाधित पहले वनडे में बुरी तरह से फ्लॉप रहा था बल्लेबाजी क्रम

2nd ODI Ind vs Aus Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। अपने मौजूदा दौरे पर टीम इंडिया को तीन वनडे और पांच टी-20 मैच खेलने हैं। पहला वनडे म ैच बारिश से प्रभावित हुआ था और 50 ओवर से कम करके 26 ओवर का कर दिया गया था। लेकिन उस मैच में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से असफल रहे थे और टीम 9 विकेट खोकर 136 रन का स्कोर ही बना पाई थी। जिसे मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया था। पहले वनडे मैच में भारत का बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह से असफल रहे थे और रोहित, कोहली, शुभमन गिल और अय्यर जल्द आउट हो गए थे।

टीम को दूसरे मैच में वापसी की उम्मीद

तीन मैचों में एक-शून्य से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया को वा पसी की पूरी उम्मीद है। भारतीय बल्लेबाजों ने नेट पर खूब अभ्यास किया और उछाल भरी गेंदों को खूब खेला। इस मैच में भी एक बार फिर सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। रोहित और कोहली पहले मैच में सस्ते में आउट हो गए थे और इन्होंने बल्लेबाजी में निराश किया था।

यशस्वी जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के बेंच पर बैठे रहने से रोहित शर्मा पर अच्छा प्रदर्शन करने का भारी दबाव है। यह पूर्व कप्तान इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसलिए उन्होंने मैच से पहले जमकर अभ्यास किया। वहीं पहले वनडे मैच में रोहित 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से आठ रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी पवेलियन लौट गए थे। कोहली खाता भी नहीं खोल सके और मिचेल स्टार्क की गेंद पर कोनोली को कैच थमा बैठे।

शुभमन ने जताई वापसी की उम्मीद

एशिया कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज को दो टेस्ट मैच की सीरीज में आसानी से हराने के बाद भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरूआत अच्छी नहीं रही। वर्षा बाधित पहले ही एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हरा दिया। इसके साथ ही शुभमन गिल की एकदिवसीय मैचों में कप्तानी की शुरूआत भी हार के साथ हुई। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने इस हार के बाद यह उम्मीद जताई है कि टीम सीरीज में वापसी करेगी। वहीं उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की बहुत सीनियर खिलाड़ी है और जब वे टीम में होते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

दूसरे वनडे के लिए संभावित टीम

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जांपा, जोश हेजलवुड।