Ind vs NZ 2nd T20 : दूसरे टी20 में छाए भारतीय बल्लेबाज

15.3 ओवर में हासिल किया 209 रन का लक्ष्य, ईशान, सूर्य और शिवम दुबे की शानदारी पारी

Ind vs NZ 2nd T20 (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम ने रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में अपना सबसे बड़ा टी20 लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही टीम ने पांच मैच की सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में सबसे बड़ी प्राप्ति सूर्य कुमार यादव का विश्व कप से पहले बल्लेबाजी फार्म में वापस लौटना रहा। इसके साथ ही ईशान किशन और शिवम दुबे ने भी ताबड़तोड़ पारियां खेलकर विश्व कप के लिए अच्छा अभ्यास किया।

इन बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने जीत के लिए मिला 209 रन का लक्ष्य 15.2 ओवर में मात्र तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव सिर्फ 37 गेंदों पर 82 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे। वहीं ईशान किशन ने इतनी ही गेंद पर 76 रन की पारी खेली। भारत ने 28 गेंद शेष रहते 209 रन का लक्ष्य हासिल किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर टीम की सबसे बड़ी जीत है।

भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 208 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 और रचिन रवींद्र ने 44 रनों की अहम पारी खेली।

खराब शुरुआत से उभरते हुए जीता मैच

209 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरूआत लड़खड़ाती हुई रही। दूसरे ही ओवर तक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पवेलियन लौट चुके थे। संजू सैमसन ने छह जबकि अभिषेक शर्मा बिना रन बनाए ही पैविलियन लौट गए। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाया। पहले ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए मोर्चा संभाला तो उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए। ईशान किशन ने 21 गेंदों में अपने टी20 करियर का सातवां अर्धशतक पूरा किया। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए।