2nd T-20 Ind vs SA : भारतीय बल्लेबाज रहे विफल, दूसरा टी-20 जीता दक्षिण अफ्रीका

5 मैच की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर पहुंची, 14 दिसंबर को खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मैच

2nd T-20 Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : दक्षिण अफ्रीकी टीम ने दूसरे टी20 मैच में शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को 51 रन से मात दे दी। न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ बेहतरीन गेंदबाजी भी की। इसी के चलते भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद इस मैच को गवा बैठी। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के शानदार 90 रन की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 213 रन बनाए। डिकॉक के साथ-साथ अन्य बल्लेबाजों ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ गेंद पहुंचाई। जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका एक विशाल स्कोर बना पाने में सफल रही।

शुरू में ही बिखर गई टीम इंडिया की बल्लेबाजी

बल्लेबाजों से भरी टीम इंडिया की शुरुआत एक बार फिर से निराशाजनक रही। सलामी बल्लेबाज और उपकप्तान शुभमन गिल बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। इसके बाद टीम ने अभिषेक शर्मा व कप्तान संजू सैमसन का विकेट भी सस्ते में खो दिया। मैच की शुरुआत में ही लगे इन तीन झटकों से टीम दोबारा उबर नहीं पाई और 19.1 ओवर में 162 रन पर आॅलआउट हो गई। इसके साथ ही भारत की टी20 में रनों से लिहाज से घर में सबसे बड़ी हार है। इससे पहले टीम को इस प्रारूप में घरेलू जमीन पर दक्षिण अफ्रीका ने ही 2022 में 49 रनों से हराया था। भारत ने पिछले मैच में दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन टीम इस लय को बरकरार नहीं रख सकी।

तिलक को छोड़कर सभी बल्लेबाज फ्लॉप

भारत के लिए सिर्फ तिलक वर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाया। तिलक आखिरी बल्लेबाज के तौर पर आउट हुए। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 34 गेंदों पर दो चौकों और पांच छक्कों की मदद से 62 रन बनाए। वहीं, जितेश शर्मा ने 27, अक्षर पटेल ने 21, हार्दिक पांड्या ने 20 और अभिषेक शर्मा ने 17 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए ओटेनिल बार्टमैन ने चार विकेट झटके, जबकि लुंगी एनगिडी, मार्को यानसेन और लुथो सिपाम्ला को दो-दो विकेट मिले।