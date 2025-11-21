2nd Test Ind vs SA : सीरीज को एक-एक की बराबरी पर लाना चाहेगा भारत

कल से गुवाहाटी में शुरू होगा सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच, दो टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है मेहमान टी

2nd Test Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्तमान में चल रही दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसर व अंतिम टेस्ट मैच कल गुवाहाटी में शुरू होगा। मेजबान टीम कल शुरू होने वाले टेस्ट मैच में जीत के इरादे से उतरेगी। ताकि वह सीरीज में वाइटवॉश होने से बच सके। इसके साथ ही वह घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहेगी। दूसरी तरफ मेहमान टीम यह टेस्ट मैच जीतकर भारत को उसी के घर में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। कोलकाता टेस्ट में मेजबान टीम को ढाई दिन के अंदर ही शिकस्त देने के बाद मेहमान टीम के हौसले बुलंद हैं।

पिच और टॉस की रहेगी अहम भूमिका

शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट से पहले दोनों टीमों में पिच, टीम संयोजन और खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी कोच पीट बोथा ने बरसापारा स्टेडियम की पिच को लेकर कहा कि यह बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि क्यूरेटर घास हटाते हैं या नहीं, इससे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह नौ बजे मैच शुरू होने से शुरूआती घंटे में नमी के कारण तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है।

शुभमन गिल का खेलना मुश्किल

एक तरफ जहां टीम पहला मैच हारकर दबाव में आ चुकी है वहीं इस टेस्ट मैच में भी कप्तान शुभमन गिल का खेलना मुश्किल है। वे गर्दन और पीठ की चोट से जूझ रहे हैं और पहले टेस्ट मैच में मात्र दो गेंद ही खेले थे इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए और दोबारा वापस नहीं लौटे। माना जा रहा है कि उनकी गैरमौजूदगी में उपकप्तान ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे।

पहले टेस्ट में हार का हुआ नुकसान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही दो टेस्ट मैच की सीरीज में टीम इंडिया शर्मनाक तरीके से पहला टेस्ट मैच हार गई। टीम का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि यह जीत के लिए मिले 124 रन के टारगेट को भी हासिल नहीं कर पाई। इसके चलते टीम को अपने ही मैदान पर टेस्ट मैच के तीसरे दिन हार का सामना करना पड़ा।

दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच गवाने के बाद अब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल पर नंबर चार पर खिसक गई है। जबकि पहले मैच में जीत हासिल करके दक्षिण अफ्रीका की टीम अंक तालिका में नंबर दो पर काबिज हो चुकी है। अब सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 22 नवंबर से गोवाहटी में खेला जाएगा।

प्वाइंट टेबल में आॅस्ट्रेलिया नंबर एक पर

डब्ल्यूटीसी के प्वाइंट टेबल में फिलहाल आॅस्ट्रेलिया अभी नंबर एक पर विराजमान है। उसने अभी तक खेले गए तीन टेस्ट मैच में सभी में विजय हासिल की है। नबर दो पर दक्षिण अफ्रीका है और उसने तीन में से दो टेस्ट में विजय हासिल की है। श्रीलंका नंबर तीन पर है और भारतीय टीम सबसे ज्यादा आठ टेस्ट मैच खेलकर चार जीत और तीन हार के साथ इस टेबल पर नंबर चार पर है। यदि दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाती है तो भारत का प्वाइंट टेबल में नंबर दो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।