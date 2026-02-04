U19 World Cup : अंडर 19 विश्व कप में आज फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगा भारत

सेमीफाइनल में भारत के सामने अफगानिस्तान की चुनौती, आॅस्ट्रेलिया को हराकर इंगलैंड फाइनल में पहुंचा

U19 World Cup (आज समाज), खेल डेस्क : जिम्बावे में खेले जा रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भारत जब अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने उतरेगा तो उसकी नजर फाइनल में पहुंचने पर होगी। ज्ञात रहे कि भारत सबसे ज्यादा अंडर-19 वर्ल्ड खिताब जीत चुका है। इस बार भी टीम जबरदस्त फार्म में नजर आ रही है। ज्ञात रहे कि इस प्रतियोगिता के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। उसने पांच बार (2000, 2008, 2012, 2018, 2022) खिताब जीते हैं। उसके बाद आॅस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसने चार बार ट्रॉफी जीती है। इस तरह से भारत रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा।

अभी तक भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय

आयुष म्हात्रे की अगुआई वाली भारतीय अंडर-19 टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप में अपना विजयी अभियान जारी रखने उतरेगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय चल रही है। वहीं टीम और मैनेजमेंट अफगानिस्तान को कम करके आंकने की गलती नहीं करेगी। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उसने अपने पांच मैचों में से चार जीते हैं। उसे एकमात्र हार श्रीलंका से मिली थी, लेकिन खिलाड़ियों की फॉर्म और खेल के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी नजर आता है।

भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज कर रहे शानदार प्रदर्शन

भारत के लिए राहत की बात यह है कि इसके सभी खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही है। जब भी टीम मुश्किल में फंसी है कोई न कोई खिलाड़ी संकटमोचक बनके सामने आया है और उसने टीम को संकट से उभारा है। फिर चाहे वह गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज।

आॅस्ट्रेलिया को इंगलैंड के हाथों मिली हार

इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीमों में दूसरे नंबर पर मौजूद आॅस्ट्रेलिया को पहले सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए मैच में इंगलैंड ने शानदार खेल दिखाते हुए आॅस्ट्रेलिया को हरा दिया और विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई।

सेमीफाइनल के लिए दोनों देशों की संभावित टीमें

भारत अंडर-19: आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन सिंह।

अफगानिस्तान अंडर-19: महबूब खान (कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदजई, उस्मान सादात, उजैरुल्लाह नियाजई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातिर स्टानिकजई, नाजीफुल्लाह अमीरी, नूरिस्तानी उमरजई, रूहुल्लाह अरब, सलाम खान, वहीदुल्लाह जादरान, जैतुल्लाह शाहीन।