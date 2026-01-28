Ind vs NZ 4th T20 : आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बढ़त मजबूत करने उतरेगा भारत

पांच मैच की सीरीज में 3-0 से आगे, आज बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे सकती है टीम इंडिया

Ind vs NZ 4th T20 (आज समाज), खेल डेस्क : टी-20 विश्व कप से पहले अपनी अंतिम सीरीज खेल रही टीम इंडिया अपनी लय बरकरार रखने और सीरीज में बढ़त 4-0 करने के इरादे से आज मैदान में उतरेगी। ज्ञात रहे कि टीम इंडिया ने सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है।

आज उसका लक्ष्य सीरीज को 4-0 करना होगा। वहीं टीम प्रबंधन आज के मैच में रिजर्व खिलाड़ियों में मौका देते हुए कुछ अहम खिलाड़ियों को विश्राम दे सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम 6.30 पर होगा और सात बजे से मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

एकमात्र चिंता संजू सैमसन का असफल रहना

सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की फॉर्म उसके लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। अब तक खेल के हर विभाग में अपना दबदबा बनाने वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन से भारत ने पहले तीनों मैच जीत कर सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन इस बीच उसके दो प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारत इस सीरीज में विश्व कप से पहले गेंदबाजी विभाग में अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बल्लेबाजी में फिलहाल उसका कोई सानी नहीं दिख रहा है।

सीरीज में वापसी करना चाहेगा न्यूजीलैंड

वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के लिए टी20 सीरीज में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं रहा। उसके बल्लेबाजों ने कभी-कभार अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का जवाब देने में विफल रहे। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जैकब डफी उसके सबसे किफायती गेंदबाज हैं जबकि उनका इकॉनमी रेट 10.30 है। उसके अन्य गेंदबाज मैट हेनरी (13.80), काइल जैमीसन (14.20), मिचेल सैंटनर (13.14) और ईश सोढ़ी (12.50) भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं।