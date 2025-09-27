Asia Cup 2025 Final : पाकिस्तान से फाइनल मुकाबला आज, भारत के लिए जरूरी है सलामी जोड़ी का चलना

Harpreet Singh
पाकिस्तान को हराने के लिए भारतीय स्पिन गेंदबाजों को करना होगा बेतर प्रदर्शन, क्षेत्ररक्षण में भी सुधार की जरूरत

Asia Cup 2025 Final (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप के 41 सल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी। जब भी इन दो देशों की टीमों में बीच मैच होता है तो वह बहुत ही रोमांच भरा होता है। वहीं जब बात फाइनल की हो तो रोमांच का अपने चरम पर होना लाजिमी है। हालांकि इस बार हो रहे एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ी है और दोनों बार आसान जीत दर्ज की है। लेकिन जब मैच 20-20 ओवर का हो तो किसी भी टीम का पिछला प्रदर्शन मायने नहीं रखता। इसलिए भारतीय टीम को कल के मुकाबले में पूरी तैयारी से उतरना होगा।

भारतीय टीम का प्रदर्शन पाकिस्तान से बेहतर

फॉर्म और रिदम के लिहाज से टीम इंडिया इस समय पाकिस्तान से काफी आगे नजर आ रही है। हालांकि, पाकिस्तान की टीम में भी उत्साह और विश्वास की कमी नहीं होगी। भारत से दो मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की और बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है।

अभिषेक और गिल को दोहराना होगा पिछला प्रदर्शन

भारत की ओपनिंग जोड़ी अपने दम पर पाकिस्तान से मैच छीनने का दम रखती है। अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में हैं और सुपर-4 स्टेज में लगातार 3 फिफ्टी लगा चुके हैं। वे टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर हैं और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अभिषेक एक एंड पर तेजी से रन बनाते हैं, वहीं दूसरे एंड पर शुभमन गिल संभलकर पारी आगे बढ़ाते हैं। वे टिककर रन बनाते हैं।

दोनों पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी पार्टनरशिप भी कर चुके हैं। एशिया कप के 6 मुकाबलों में दोनों ने 45 से ज्यादा की औसत से 273 रन जोड़े हैं। दोनों फाइनल में टिक गए तो पावरप्ले में ही स्कोर तेजी से 80 के करीब पहुंचा देंगे। दुबई की लो-स्कोरिंग पिच को देखते हुए यह स्कोर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

भारत के स्पिनर की रहेगी अहम भूमिका

भारत की स्पिन तिकड़ी भारत का स्पिन डिपार्टमेंट भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुलदीप यादव 6 ही मुकाबलों में 12 विकेट लेकर टूर्नामेंट के टॉप बॉलर हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 4-4 विकेट लिए हैं। दोनों की इकोनॉमी 6.20 से कम ही रहती है।

कुलदीप पाकिस्तान के खिलाफ हर मुकाबले में एक न एक विकेट तो जरूर लेते हैं। वे मौजूदा टूनार्मेंट में भी टीम के खिलाफ 4 विकेट ले चुके हैं। पाकिस्तानी बैटर्स को कुलदीप और वरुण की स्पिन समझने में बहुत परेशानी हुई है। स्पिनर्स के अलावा जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन भी फाइनल के नतीजे को भारत की ओर मोड़ सकता है।