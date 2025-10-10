2nd Test Ind vs WI Live : वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा भारत

नई दिल्ली में आज से खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच

2nd Test Ind vs WI Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारत के दौरे पर आई वेस्टइंडीज की टीम को दूसरा व अंतिम मैच आज मेजबान टीम के खिलाफ खेलना है। एक तरफ जहां वेस्टइंडीज की टीम कोशिश करेगी की पहले टेस्ट मैच की असफलता को पीछे छोड़ते हुए मैच में भारत के सामने चुनौती पेश करे तो वहीं भारतीय टीम चाहेगी की वह वेस्टइंडीज को भारी अंतर से हराकर सीरीज को क्लीन स्वीप करे। इस सीरीज में यदि भारत दो-शून्य से जीत दर्ज करता है तो निश्चित तौर पर उसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्वाइंट टेबल पर फायदा होगा।

पहले टेस्ट में निराशाजनक रहा था मेहमान टीम का प्रदर्शन

पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि यह निर्णय उनके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ और उनकी टीम पूरे टेस्ट मैच में कुल मिलाकर चार सत्र भी बैटिंग नहीं कर पाई। पहली पारी में भी वेस्टइंडीज की टीम 44.1 ओवर में 162 रन बनाकर आॅलआउट हो गई थी जबकि दूसरी पारी में कुल 45.1 ओवर में 146 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में एलिका अथानाजे ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने 25, जेडन सील्स ने 22, जोहान लेन ने 14, जॉन कैंबेल ने 14, तेगनारायण चंद्रपॉल ने 8, ब्रेंडन किंग ने 5, रोस्टन चेज ने 1 और शाई होप ने 1 रन बनाए। वहीं, खैरी पियरे 13 रन बनाकर नाबाद लौटे।

हर क्षेत्र में कमजोर साबित हुई वेस्टइंडीज की टीम

पहले टेस्ट मैच में कुल मिलाकर वेस्टइंडीज का प्रदर्शन एवरेज भी नहीं रहा। उसके बल्लेबाज स्पाट और बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट पर संघर्ष करते नजर आए। पूरे टेस्ट मैच में मेहमान टीम का कोई भी बल्लेबाज 50 रन नहीं बना सका। वहीं गेंदबाजी में भी टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और भारत के पांच विकेट लेने के एवज में उसके गेंदबाजों ने 448 रन खर्च किए। वेस्टइंडीज की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए भारत के तीन बल्लेबाजों ने शतक व एक ने अर्द्धशतकीय पारी खेली।

दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाजे, ब्रेंडन किंग, साई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खेरी पियरे, जोहान लेन, जेडन सील्स।