India Vs Pakistan Asia Cup Final, आज समाज, नई दिल्ली: भारत ने एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान पर 5 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रशंसकों से लेकर बॉलीवुड हस्तियों तक, सभी इस जश्न में शामिल हुए। इनमें मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, जिन्होंने न केवल जीत का जश्न मनाया, बल्कि चालाकी से पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ शोएब अख्तर को भी ट्रोल किया।

शोएब अख्तर ने कमेंट्री के दौरान बोल दी ये बात

T 5516(i) – जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played ‘Abhishek Bachchan’ .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!

जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025

यह घटना हाल ही में हुई एक ग़लती से जुड़ी है जब शोएब अख्तर ने कमेंट्री के दौरान युवा भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को गलती से “अभिषेक बच्चन” कह दिया था। उनकी यह ज़बान फिसलते ही वायरल हो गई, और प्रशंसकों और यहाँ तक कि अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी मज़ाकिया अंदाज़ में इसका जवाब दिया।

सोशल मीडिया पर उन पर एक सूक्ष्म लेकिन तीखा तंज कसा

अब, भारत की जीत के बाद, अमिताभ बच्चन भी इस मज़ाक में कूद पड़े। अख्तर का सीधे नाम लिए बिना, दिग्गज अभिनेता ने सोशल मीडिया पर उन पर एक सूक्ष्म लेकिन तीखा तंज कसा। एक जश्न भरा पोस्ट शेयर करते हुए, बिग बी ने लिखा: “जीत! ‘अभिषेक बच्चन’ ने शानदार खेला। उधर ज़ुबान फिसली, और इधर, बिना बैटिंग, बॉलिंग या फ़ील्डिंग के, दुश्मन फिसल गया। निःशब्द! जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गा।”

इस पोस्ट ने तुरंत ध्यान खींचा और प्रशंसकों ने अमिताभ की इस मजाकिया जवाब की सराहना की। इससे पहले, जब अख्तर ने गलती से अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया था, तो अभिनेता ने मज़ाकिया अंदाज़ में प्रतिक्रिया देते हुए कहा था: “सर, पूरे सम्मान के साथ, सोच भी मत लीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। मैं क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूँ।”

सोशल मीडिया पर एक बड़े विवाद में बदल गई

अख्तर की एक मासूम ज़ुबान फिसलने से शुरू हुई यह बात अब सोशल मीडिया पर एक बड़े विवाद में बदल गई है, जहाँ भारत की शानदार जीत के बाद अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग ने और भी ज़ोरदार तड़का लगा दिया।