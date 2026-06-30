India vs Ireland T20I Series: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हारा भारत, फैंस बोले- सूर्या भाऊ होते तो नहीं गंवाते सीरीज

India vs Ireland T20I Series: इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ में निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा, जिसमें मेज़बान टीम ने मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियंस को 2-0 से हराकर इतिहास रच दिया। आयरलैंड ने दूसरे T20I में इंडिया को सिर्फ़ एक रन से हराया, और मेन इन ब्लू पर अपनी पहली बाइलेटरल T20I सीरीज़ जीत पक्की की।

हालांकि इस नतीजे ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया, लेकिन सबका ध्यान तुरंत श्रेयस अय्यर पर चला गया, जो कैप्टन के तौर पर अपनी पहली T20I सीरीज़ में इंडिया को लीड कर रहे थे। कैप्टन के तौर पर उनकी खराब शुरुआत ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी, जिसमें कई फैंस ने पूर्व कैप्टन सूर्यकुमार यादव को याद किया।

आयरलैंड ने इंडिया के खिलाफ इतिहास रचा

हेलो BCCI ये है तुम्हारा वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज और महान कप्तान Shreyas Iyer जोकि दूसरी बार आयरलैंड से हार गया। इससे अच्छा सूर्या भाऊ था जो किंतु परन्तु करके मैच तो जितवा देता था।🙄pic.twitter.com/xHlBVmrsBc — Risky Yadav (@riskyyadav41) June 28, 2026

पहले बैटिंग करते हुए, आयरलैंड ने बोर्ड पर 154 रन बनाए। जवाब में, इंडिया बहुत कम रन बनाकर 153 रन पर सिमट गया, जिससे होम टीम को एक रन से रोमांचक जीत मिली।

यह नतीजा आयरलैंड के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पहली बार भारत को बाइलेटरल T20I सीरीज़ में हराया।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में डेब्यू निराशाजनक रहा

हार के बाद, श्रेयस अय्यर ने माना कि उनकी टीम विरोधी टीम की तरह हालात का अच्छे से अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही। उन्होंने भारत को मुकाबले में बनाए रखने के लिए गेंदबाजों की तारीफ़ की, लेकिन यह भी माना कि बैटिंग यूनिट को पिच के हिसाब से ढलने में मुश्किल हुई। भारतीय कप्तान ने पूरी सीरीज़ में आयरलैंड के डिसिप्लिन्ड अप्रोच और शानदार फील्डिंग परफॉर्मेंस का भी क्रेडिट दिया।

सोशल मीडिया पर ‘कैप्टन सूर्या’ की कमी खलने लगी

भारत की हार के तुरंत बाद, सूर्यकुमार यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगे। कई फैंस ने उनकी कप्तानी के रिकॉर्ड की तुलना अय्यर से की और दावा किया कि सूर्या की लीडरशिप में भारत को कम रैंक वाली टीमों के खिलाफ शायद ही कभी मुश्किल हुई हो। “मिस यू कैप्टन सूर्या”, “कम से कम सूर्या को पता था कि छोटी टीमों के खिलाफ काम कैसे खत्म करना है,” और “हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सूर्या को इतना मिस करेंगे” जैसे पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गए, और हज़ारों यूज़र्स ने ऐसी ही बातें शेयर कीं।

फैंस ने अय्यर पर सवाल उठाए, दूसरों ने उनका साथ दिया

कई यूज़र्स ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी की आलोचना की, टीम की टैक्टिक्स और फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठाए। कुछ ने तो यह भी कहा कि सीरीज़ के दौरान अलग-अलग खिलाड़ियों को मौके दिए जाने चाहिए थे।

हालांकि, हर कोई इस आलोचना से सहमत नहीं था। फैंस के एक ग्रुप ने अय्यर का बचाव किया, यह बताते हुए कि सिर्फ एक सीरीज़ के बाद किसी कप्तान को जज करना गलत होगा। कई लोगों ने फैंस से श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव के बीच गैर-जरूरी तुलना से बचने की भी अपील की, यह कहते हुए कि दोनों को अपने तरीके से टीम को लीड करने का मौका मिलना चाहिए।

भारत की हार के बाद बहस तेज

भारत की अचानक सीरीज़ हार ने क्रिकेट फैंस के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जहां कई लोगों का मानना ​​है कि सूर्यकुमार यादव के आक्रामक कप्तानी स्टाइल की कमी खल रही है, वहीं दूसरों को लगता है कि नतीजे निकालने से पहले श्रेयस अय्यर को और समय दिया जाना चाहिए।

एक बात तो पक्की है—यह हार क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गई है, और सोशल मीडिया पर भारत की लीडरशिप को लेकर चर्चाएँ छाई हुई हैं।