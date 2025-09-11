Business News : भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता जल्द निष्कर्ष पर पहुंचेगी : ट्रंप

कहा, उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश सकारात्मक तरीके से समस्या को हल करेंगे

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत के साथ व्यापार वार्ता में बने गतिरोध के जल्द समाप्त होने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि विश्व के दो अहम देश जल्द सकारात्मक माहौल में व्यापार वार्ता को किसी नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई नरमी के संकेत देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आगामी सप्ताहों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी

समझौते को लेकर ये बोले अधिकारी

नई दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत बंद नहीं की है। बातचीत जारी रहेगी। इसे अक्टूबर या नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह टारगेट पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर तय किया था। यह भी उम्मीद है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा देगा। इससे भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिलेगी। सरकार निर्यातकों के लिए राहत पैकेज पर भी काम कर रही है। लेकिन, अब अमेरिका के साथ डील को लेकर भारत को ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके पीछे कुछ और भी मंशा हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने इसकी आशंका जताई है।

ट्रंप के बदले व्यवहार पर ये बाले विशेषज्ञ

ट्रंप के बदले व्यवहार के पीछे विशेषज्ञों ने आंशका जताई है कि ट्रंप की मीठी बातें भारत को रूस और चीन के साथ अपने बहु-ध्रुवीय संबंधों को कमजोर करने के लिए एक चाल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।’ जवाब में पीएम मोदी ने भी विश्वास जताया कि व्यापारिक बातचीत भारत-अमेरिका की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलेगी। उन्होंने कहा, ‘हमारी टीमें इन चचार्ओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं।’

