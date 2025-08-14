US Tariff on India : भारत-अमेरिकी संबंध सहयोग से गतिरोध की तरफ जा रहे : वी. नागेश्वरन

कहा, अमेरिका की टैरिफ के कारण आने वाली चुनौतियां अगली एक या दो तिमाहियों में समाप्त हो जाएंगी

US Tariff on India (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां अमेरिका द्वारा जारी की गई नई टैरिफ दरों के बाद अमेरिका से होने वाले भारतीय निर्यात पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं भारतीय आर्थिक विशेषज्ञों ने इस बात की उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही इस चुनौती से पार पा लेगा। इसी तरह के विचार पेश करते हुए केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने यह दावा किया है कि यह चुनौती मात्र एक या फिर दो तिमाही की है। नागेश्वरन ने कहा कि इस समय विश्व स्तर पर चीजें बहुत अस्थिर हैं। भारत और अमेरिका के संबंध सहयोग से गतिरोध की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मौजूदा स्थिति एक या दो तिमाहियों में सुधर जाएगी।

निजी क्षेत्र से प्रयास बढ़ाने की अपील

इस दौरान वी नागेश्वरन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लंबे समय के परिदृश्य में भारत पर टैरिफ प्रभाव उतना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन थोड़े समय तक इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने निजी क्षेत्र से और अधिक कोशिश करने की अपील की क्योंकि देश अन्य दीर्घकालिक चुनौतियों से निपट रहा है। वित्त वर्ष 2025 में विकास दर में मंदी दिखी। यह वित्त वर्ष 2024 के 9.2 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई।

सही कृषि नीतियां वास्तविक जीडीपी बढ़ाएंगी

इसके लिए कड़ी ऋण स्थितियों और नकदी की कमी को जिम्मेदार ठहराया। नागेश्वरन ने आगे कहा कि सही कृषि नीतियां वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 25 प्रतिशत इजाफा कर सकती हैं। अमेरिकी टैरिफ पर नागेश्वरन ने कहा कि इससे दूसरे और तीसरे दौर का असर भी आएगा। यह रत्न और आभूषण, झींगा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर पहले दौर के प्रभाव के बाद आएगा। इससे निपटना अधिक कठिन होगा। नागेश्वरन ने कहा कि सरकार स्थिति से अवगत है और प्रभावित क्षेत्रों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों और हफ्तों में नीति निमार्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आएगी, लेकिन लोगों को धैर्य रखना होगा।

ब्राजील ने इस तरह निकाला हल

भारत के साथ-सथ अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था लेकिन वहां की सरकार ने बिना वक्त गवाए इस टैरिफ से बाहर निकलने के प्रयास शुरू कर दिए। इन प्रयासों में से सबसे बढ़ा और अहम प्रयास ब्राजीली राष्टÑपति ने गत दिवस लागू करते हुए टैरिफ प्रभावित स्थानीय निर्यातकों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है ‘संप्रभु ब्राजील’, जिसके तहत सरकार 30 अरब रियाल (करीब 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना को राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने निर्यातकों की मदद की दिशा में पहला कदम बताया। इस दौरान उन्होंने ब्राजीली उद्योगपतियों को इस मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके व्यापार को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें : Gold Price Update : सोने की कीमतों में फिर आई गिरावट