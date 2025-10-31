India-US Relations: भारत-अमेरिका के बीच 10 साल के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

India-America Defence Agreement, (आज समाज), वाशिंगटन: भारत और अमेरिका के बीच एक 10 साल के रक्षा सहयोग ढांचे पर सहमति बनी है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के मजबूत होने का संकेत है। भारत-अमेरिका के संबंधों के लिए अहम माने जा रहे इस समझौते की जानकारी अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले दोनों देशों के रक्षा संबंध इतने सशक्त कभी नहीं रहे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के रिश्तों में रक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।

हेगसेथ और राजनाथ की मलेशिया में हुई थी मुलाकात

राजनाथ और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मलेशिया में नए 10-वर्षीय रक्षा समूह पर हस्ताक्षर किए। हेगसेथ पीट ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस समझौते पर कुआलालंपुर में राजनाथ के साथ उनकी बैठक के दौरान दस्तखत हुए। उन्होंने कहा, इससे दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत होगी। हेगसेथ ने यह भी कहा, हम तकनीकी सहयोग बढ़ाने और सूचनाएं साझा करने के मकसद से अपने समन्वय को बेहतर कर रहे हैं।

द्विपक्षीय रिश्तों में रक्षा क्षेत्र एक अहम स्तंभ : राजनाथ

राजनाथ ने कहा, हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में रक्षा क्षेत्र एक अहम स्तंभ है और रक्षा ढांचा समझौते पर दस्तखत भारत-यूएस के बीच के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के मजबूत होने का संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय आरंभ होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, यह समझौता अमेरिका और भारत के बीच की रक्षा भागीदारी की नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक मुक्त, नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए हमारी भागीदारी बेहद अहम है।

राजस्थान का अगस्त में था हेगसेथ से मिलने का कार्यक्रम

बता दें कि राजनाथ का इससे पहले अगस्त में वाशिंगटन में हेगसेथ से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया जिसके कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। इसके बाद राजनाथ का अमेरिका दौरा कैंसिल कर दिया गया था।

