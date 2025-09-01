Business News Hindi : नई ऊंचाई छू रहे भारत-यूएई के व्यापारिक रिश्ते

दोनों देशों का व्यापार हुआ दोगुना

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच भारत व्यापार के अन्य विकल्पों की लगातार तलाश कर रहा है। इसी बीच भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी महत्वपूर्ण सूचना साझा करते हुए बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई) के बीच हुए आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को तीन साल पूरे हो गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 43.3 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 83.7 अरब डॉलर हो गया। मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी 2025 तक 80.5 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है।

इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दोनों राजी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बातचीत की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी एक्स हैंडल पोस्ट में यह जानकारी देते हुए लिखा कि दोनों देशों ने साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने अपनी पोस्ट में यूएई के नए विदेश व्यापार मंत्री बने डॉ थानी बिन अहमद अल जायौदी को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी और कहा कि डॉ जायौदी का स्वागत करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है।

दोनों देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ाना है लक्ष्य

गोयल ने बताया, हम दोनों के बीच हुई चर्चा का मकसद मुख्य क्षेत्रों में निवेश और व्यापार बढ़ाना और हमने साथ मिलकर नए अवसर तलाशने और साझेदारी को और गहरा करने का वादा किया। सीईपीए की सबसे बड़ी उपलब्धि गैर-तेल व्यापार का बढ़ना रहा। यह 2023-24 में 57.8 अरब डॉलर रहा। यह कुल व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा है। सीईपीए के तहत अब लक्ष्य 2030 तक गैर-तेल व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है।

ये भी पढ़ें : US Tariff Effect : उलटी पड़ने लगी ट्रंप की चाल, जापान ने भी किया झुकने से इंकार