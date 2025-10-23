Business News Update : खुद को आरईई में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा भारत

वर्तमान में इस फील्ड में भारत के पास परिशोधन का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : मौजूदा समय में जिस खनिज को लेकर विश्व की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां एक-दूसरे के आमने-सामने आ चुकी हैं। वह है रेयर अर्थ एलिमेंट (आरईई)। अब भारत भी खुद को रेयर अर्थ एलिमेंट (आरईई) मूल्य शृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) के तहत, देश खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जैसी पहलों और अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में अपनी भागीदारी के माध्यम से घरेलू एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में भारत के पास वर्तमान में वैश्विक खनन और परिशोधन का एक प्रतिशत से कम हिस्सा है, लेकिन यह दुनिया के कुल भंडार का लगभग 6.3 प्रतिशत नियंत्रित करता है।

आने वाले समय में मांग में आएगी जबरदस्त तेजी

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि 2040 तक वैश्विक आरईई की मांग 300-700 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। नए उत्पादों के बाजार में प्रवेश करने के साथ चीन की हिस्सेदारी घटने की उम्मीद है। लेकिन विविधीकरण महंगा और समय लेने वाला है।

चीन का आरईई पर एकतरफा स्वामित्तव

हालांकि दुनिया भर में इनकी खदानें मौजूद हैं लेकिन उत्पादन और रिफाइनिंग कुछ ही देशों के हाथ में है। इसमें चीन प्रमुख है, जो वैश्विक खनन का 69 प्रतिशत और रिफाइनिंग की 90 प्रतिशत क्षमता पर नियंत्रण रखता है। चीन का प्रभुत्व दशकों से चले आ रहे सरकारी निवेश और कम उत्पादन लागत से उपजा है। इसने आरईई को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक रणनीतिक ताकत बना दिया है।

पूर्व चीनी नेता देंग शियाओपिंग ने एक बार कहा था कि पश्चिम एशिया में तेल हैं तो चीन के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी व्यापार युद्ध में ड्रैगन रेयर अर्थ मैटेरियल्स पर अपनी बढ़त का फायदा उठा रहा है। इन धातुओं पर चीन ने हालिया प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए हैं जब शी और ट्रंप इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन में मिलने वाले हैं।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना : गोयल