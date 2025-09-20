Asia Cup 2025 Live : ओमान के खिलाफ भारत ने परखी बेंच स्ट्रेंथ

बुमराह, चक्रवर्ती के बिना कमजोर दिखा भारतीय गेंदबाजी आक्रमण

Asia Cup 2025 Live (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में अपने अंतिम ग्रुप मैच में भारतीय टीम ने ओमान के खिलाफ अपनी बैंच सेंट्रेथ को परखा। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम ने जीत तो दर्ज कर ली लेकिन ओमान की कम अनुभवी टीम ने टीम इंडिया को पूरी चुनौती दी। पहले गेंदबाजी करते हुए जहां ओमान ने भारत को 188 रन पर रोक दिया वहीं बल्लेबाजी करते हुए भी ओमान ने 20 ओवर में चार विकेट पर 167 रन बना दिए।

माना यह जा रहा था कि टीम इंडिया आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी, लेकिन उसके अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही ओमान के खिलाफ जीत के लिए मेहनत करनी पड़ी। भारत ने 21 रनों से जीत दर्ज की और ग्रुप चरण का अंत अजेय रहकर किया। भारत को अब अगले दौर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और उससे पहले टीम ने अपनी तैयारियों को परखा।

टॉस जीतकर पहले भारत ने की बल्लेबाजी

अबु धाबी में शुक्रवार को खेले गए ग्रुप चरण के आखिरी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम निर्धारित ओवरों में चार विकेट पर 167 रन ही बना सकी। हालांकि, उनके लिए आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने 93 रनों की साझेदारी की और भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। लेकिन दोनों टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत ने इस मैच में बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। इससे पहले पिछले दो मैचों में भारत ने पहले गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजों को मैच अभ्यास का ज्यादा मौका नहीं मिल सका था।

सैमसन ने खेली अर्द्धशतकीय पारी

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ओमान के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरूआत की, लेकिन गिल ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। गिल इस टूनार्मेंट में अब तक बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि तीसरे स्थान पर सूर्यकुमार की जगह संजू सैमसन उतरे जिन्हें पिछले दो मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। सैमसन ने खुद को मिले इस मौके का फायदा उठाया और अर्धशतक लगाया।

सैमसन ने 45 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली जिससे उन्हें प्लेयर आॅफ द मैच भी चुना गया। अभिषेक ने अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी की और आक्रामक अंदाज में खेलना जारी रखा, लेकिन एक बार फिर वह अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और 38 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक दुर्भाग्यशाली रहे और रन आउट हुए, वहीं शिवम दुबे बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर सके।

भारतीय गेंदबाज बेअसर नजर आए

भारत ने ओमान के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था, लेकिन विपक्षी टीम ने उम्मीद से ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को निशाने पर लिया। भारत ने इस मैच के लिए दो बदलाव किए थे और जसप्रीत बुमराह तथा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था और उनकी जगह अर्शदीप सिंह तथा हर्षित राणा को प्लेइंग-11 में मौका दिया था। बुमराह टीम के अहम गेंदबाज हैं और उनकी अनुपस्थिति में गेंदबाजी आक्रमण कमजोर नजर आया। हार्दिक, अर्शदीप और हर्षित की तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने मोर्चा संभाला, लेकिन आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने इनका सामना बखूबी किया।