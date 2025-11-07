T-20 Series Ind vs Aus 2025 : ऑस्ट्रेलिया पर उसके ही घर में भारत की अजेय बढ़त

पांच मैच की सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया, सीरीज का अंतिम मैच आठ नवंबर को खेला जाएगा

T-20 Series Ind vs Aus 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को जारी रखते हुए गत दिवस मौजूदा सीरीज के चौथे टी-20 मैच में मेजबान टीम को 48 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया की बढ़त 2-1 हो गई है। यह बढ़त अजेय है क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया अंतिम मैच जीत भी लेता है तो भी सीरीज बराबरी पर छूटेगी।

ज्ञात रहे कि सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अब तक 36 टी-20 खेले गए। 22 में भारत और महज 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने 16 मैच खेले, 9 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। कंगारू टीम अपने होमग्राउंड पर कभी भारत को टी-20 सीरीज नहीं हरा पाई। दोनों के बीच यहां 2 सीरीज ड्रॉ रहीं, वहीं 2 सीरीज भारत ने जीती हैं।

सामान्य स्कोर का पीछा नहीं कर पाई मेजबान टीम

करैरा में खेले गए चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। हालांकि यह निर्णय भी उनकी टीम के पक्ष में नहीं जा सका। क्योंकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.2 ओवर में ही 119 रन के स्कोर पर आॅलआउट हो गई।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चमके सुंदर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने घातक गेंदबाजी का मुजायरा पेश करते हुए भारत की जीत की इबारत लिखी। उन्होंने सिर्फ तीन रन देकर तीन विकेट चटकाए, जो भारत के टी20 इतिहास में सबसे किफायती तीन या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले प्रदर्शन में शीर्ष पर है।

भारतीय गेंदबाजों के सामने धराशायी हुई मेजबान टीम

भारत से मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 9 ओवर में 70 रन बना लिए थे और उसके मात्र दो खिलाड़ी ही आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज हावी हुए और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम मात्र 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आठ विकेट मात्र 49 रन पर गवां दिए। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने तीन और अक्षर पटेल व शिवम दुबे को दो-दो सफलताएं मिलीं। वहीं, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।