WTC Point Table : दक्षिण अफ्रीका से हार का भारत को हुआ नुकसान

डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल पर नंबर चार पर खिसका भारत, दक्षिण अफ्रीका नंबर दो पर पहुंचा

WTC Point Table (आज समाज), खेल डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही दो टेस्ट मैच की सीरीज में बीते दिन टीम इंडिया शर्मनाक तरीके से पहला टेस्ट मैच हार गई। टीम का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि यह जीत के लिए मिले 124 रन के टारगेट को भी हासिल नहीं कर पाई। इसके चलते टीम को अपने ही मैदान पर टेस्ट मैच के तीसरे दिन हार का सामना करना पड़ा।

दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच गवाने के बाद अब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल पर नंबर चार पर खिसक गई है। जबकि पहले मैच में जीत हासिल करके दक्षिण अफ्रीका की टीम अंक तालिका में नंबर दो पर काबिज हो चुकी है। अब सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 22 नवंबर से गोवाहटी में खेला जाएगा।

प्वाइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर

डब्ल्यूटीसी के प्वाइंट टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर एक पर विराजमान है। उसने अभी तक खेले गए तीन टेस्ट मैच में सभी में विजय हासिल की है। नबर दो पर दक्षिण अफ्रीका है और उसने तीन में से दो टेस्ट में विजय हासिल की है। श्रीलंका नंबर तीन पर है और भारतीय टीम सबसे ज्यादा आठ टेस्ट मैच खेलकर चार जीत और तीन हार के साथ इस टेबल पर नंबर चार पर है। यदि दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाती है तो भारत का प्वाइंट टेबल में नंबर दो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

घरेलू मैदान पर सबसे छोटा टारगेट नहीं कर पाए हासिल

124 रन घरेलू मैदान पर सबसे छोटा टारगेट है, जिसे टीम इंडिया हासिल नहीं कर पाई और हार गई। 124 रनों का जवाब में भारतीय पारी सिर्फ 93 रनों पर ही सिमट गई। साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ ही पेस बॉलर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया मुंबई में 147 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी और 25 रनों से मैच हार गई है। इन दोनों मैचों में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर थे।

अपने ही बुने जाल में फंसी टीम इंडिया

विश्व टेस्ट विजेता साउथ अफ्रीका ने दो मैच की सीरीज के पहले ही मैच में मेजबान भारत को मात्र ढाई दिन में हराकर एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट में अपनी सर्वोच्चता साबित कर दी। इस टेस्ट मैच में आठ बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरी टीम इंडिया मात्र 124 रन का टारगेट भी हासिल नहीं कर सकी और तीसरे दिन के मात्र तीन घंटे के खेल के अंदर ही 93 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही टीम अपने ही जाल में फंस गई। आपको बता दें कि सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम ने र्टनिंग पिच की डिमांड की थी ताकि मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसाया जा सके। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के स्पिन और तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को उसके ही बुने जाल में फंसा दिया।