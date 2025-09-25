India Squad Announcement: वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा, करुण नायर बाहर, ऋषभ पंत चोटिल

India Squad Announcement: एशिया कप 2025 के बीच, वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

ऋषभ पंत चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड दौरे में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद करुण नायर को टीम से ब्रेक दिया गया है।

2023 में हुई थी भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज़

भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज़ 2023 में हुई थी, जहाँ टीम इंडिया ने 1-0 से जीत हासिल की थी। अब सभी की निगाहें टीम के चयन और चुनौतीपूर्ण कैरेबियाई परिस्थितियों में टीम की तैयारी पर टिकी हैं।

वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उप-कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, एन जगदीशन