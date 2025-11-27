Business News Hindi : अमेरिका पर टैरिफ कम करने का दबाव डाले भारत : जीटीआरआई

कहा, अमेरिकी दबाव में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात लगभग बंद किया

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल आयात करने के भारत के फैसले से अमेरिका पूरी तरह से नाराज था। इसी के चलते अगस्त में अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही भारत से होने वाले व्यापार समझौते पर हो रही बातचीत को भी बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्टÑपति ने यह स्पष्ट कर दिया की जबतक भारत रूस से कच्चा तेल आयात करना बंद नहीं करता तब तक व्यापारिक समझौता नहीं हो सकता।

अमेरिका का दबाव काम कर गया और भारत ने वर्तमान में रूस से कच्चा तेल आयात लगभग बंद कर दिया है। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच जहां व्यापार समझौते को लेकर वार्ता निर्णायक मोड़ पर है वहीं जल्द ही इसपर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

जीटीआरआई ने यह पक्ष रखा

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा हैं कि भारत को किसी भी व्यापार समझौते से पहले अमेरिका पर तेल से जुड़ा अतिरिक्त टैरिफ हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के विरोध में लगाया गया था।रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह शुल्क हटता है तो भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी अमेरिकी टैरिफ का बोझ 50% से घटकर 25% रह जाएगा। इससे कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण और दवा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

वार्ता के दौरान दो मुद्दों को अहमियत देने की मांग

जीटीआरआई ने व्यापार बोर्ड से अपील की है कि वह सरकार के साथ अपनी निर्धारित बैठक में दो मुद्दों को प्राथमिकता दें। पहला निर्यात संवर्धन मिशन की त्वरित शुरूआत और दूसरा अमेरिका पर तेल टैरिफ कम करने के लिए दबाव। मंगलवार को बीओटी की सरकार के साथ होने वाली बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य व उद्योग मंत्री करेंगे। इस बैठक में निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश की जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बहाल करने और अमेरिका के साथ भविष्य की बातचीत को समान स्तर पर लाने के लिए टैरिफ वापसी जरूरी है। जीटीआरआई ने यह भी याद दिलाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत ने प्रतिबंधित रूसी कंपनियों से तेल खरीदना काफी हद तक बंद कर दिया है- यही वह आधार था जिस पर यह अधिभार लगाया गया था।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : दो दिन की गिरावट के बाद झूमा शेयर बाजार