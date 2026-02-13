T20 World Cup Live Update : नामीबिया पर 93 रन की जीत से भारत ने बनाए कई रिकॉर्ड

Harpreet Singh
गत रात्रि खेले गए अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की

T20 World Cup Live Update (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में गत रात्रि अपने दूसरे ग्रुप मैच में नामीबिया को 93 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने अमेरिका को सात फरवरी को हराकर विश्व कप में विजयी आगाज किया था। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा।

हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव, शिवम दूबे और रिंकू सिंह का बल्ला खामौश रहा लकिन ईशान किशन, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने शानदार पारियां खेली जिसके चलते भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया और फिर गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नामीबिया को 116 रन पर आॅलआउट करके शानदार जीत दर्ज की।

विश्व कप में भारत की लगातार 10वीं जीत

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज कर टूनार्मेंट इतिहास का नया रिकॉर्ड बना दिया। यह जीतों का सिलसिला 2024 सीजन से शुरू हुआ था। दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका और आॅस्ट्रेलिया हैं, जिनके नाम आठ-आठ लगातार जीत दर्ज हैं।

रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। टूनार्मेंट इतिहास में रनों के लिहाज से यह इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 90 रन का था, जोकि इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में बना था। भारतीय टीम ने लगातार दूसरा मैच जीतकर ग्रुप-ए के पॉइंट्स टेबल के टॉप पर जगह बना ली।

भारत ने 47वीं बार 200+ स्कोर बनाया

भारत ने टी-20 इंटरनेशनल में 47वीं बार 200 से ज्यादा रन बनाए। यह किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा है। साउथ अफ्रीका (29) और न्यूजीलैंड (28) इस सूची में पीछे हैं, जबकि आॅस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 25-25 बार यह आंकड़ा पार किया है। खास बात यह है कि टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से भारत 14 बार 200+ स्कोर बना चुका है, जबकि इस दौरान किसी अन्य टीम ने सात से ज्यादा बार यह उपलब्धि हासिल नहीं की।