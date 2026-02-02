U19 World Cup : अंडर-19 विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

रोमांचक मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 58 रन से मात

U19 World Cup (आज समाज), खेल डेस्क : जिम्बावे में आयोजित हो रहे अंडर-19 विश्व कप में भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गत रात्रि खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद मैदान में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने निर्धारित अंतराल पर विकेट गवाए।

टीम ने वेदांत त्रिवेदी की अर्धशतकीय पारी की मदद से 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 252 रन बनाए। वेदांत 68 रन बनाकर आउट हुए जबकि अंब्रीश 29 रन बनाकर लौटे। पाकिस्तान के लिए अब्दुल सुभन ने तीन और मोहम्मद सय्यम ने दो विकेट लिए। इसके अलावा अली रजा, अहमद हुसैन, मोमिन कमर और अली हसन बलोच ने एक-एक सफलता अपने नाम की।

वैभव सूर्यवंशी नहीं दिखा पाए कमाल

भारत को आठवें ओवर में 47 के स्कोर पर पहला झटका लगा। सैयाम ने वैभव सूर्यवंशी को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। वह 22 गेंद में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें आठवें ओवर की चौथी गेंद पर सैयाम ने पवेलियन भेजा। इससे एक गेंद पहले यानी तीसरी गेंद पर वैभव ने हवा में शॉट खेला था। तब उनका आसान कैच हुजैफा से छूटा था। फिर वैभव रन लेने के लिए क्रीज से काफी आगे निकल गए थे। कैच छूटने के बाद हुजैफा ने स्ट्राइकर एंड पर थ्रो भी किया, लेकिन गेंद विकेट को मिस कर गई। फिर फॉलो थ्रू में फील्डर से गेंद भी छूट गई। ऐसे में वैभव को दो-दो जीवनदान मिले थे, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा पाए।

पाकिस्तान के लिए पहले ही मुश्किल थी सेमीफाइनल की राह

पाकिस्तान को ये लक्ष्य सेमीफाइनल में पहुंचने और अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए 33.3 ओवर में 253 रन का लक्ष्य हासिल करना था। लेकिन पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ऐसा नहीं कर सकी और 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर ही आॅलआउट हो गई। भारत के लिए इस मुकाबले में आयुष म्हात्रे और खिलान पटेल ने तीन-तीन विकेट झटके।

