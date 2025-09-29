Asia Cup 2025 : भारत ने एशिया में साबित की अपनी बादशाहत

पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए एशिया कप किया अपने नाम, एशिया कप में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

Asia Cup 2025 (आज समाज), खेल डेस्क : टीम इंडिया ने गत रात्रि एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप 9वीं बार अपने नाम कर लिया। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान ही भारतीय टीम एक चैंपियन की तरह खेली और दूसरी कोई भी टीम इसे पूरे टूर्नामेंट में नहीं हरा सकी। इस तरह से भारत ने पूरे टूर्नामेंट (आठ मैच) में अजेय रहते हुए खिताबी जीत दर्ज की। यह भारतीय टीम का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

पाकिस्तान को एक ही टूर्नामेंट में तीन बार हराया

इस बार एशिया कप में टीम इंडिया की यह भी खास बात रही की उसने पहली बार एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान को लगातार तीन मैच में हराया। पहले 14 सितंबर को ग्रुप मैच में फिर 21 सितंबर को सुपर चार में और 28 सितंबर को फाइनल में हराया। पाकिस्तान टीम पूरे टूर्नामेंट में कभी भी भारतीय टीम को टक्कर देती हुई दिखाई नहीं दी और टीम ने तीनों मैच आसानी से जीत लिए। वहीं एशिया की दूसरी दो प्रमुख टीमों बांग्लादेश और श्रीलंका भी भारत को चुनौती देते दिखाई नहीं दिए। हालांकि सुपर चार के एक मुकाबले में श्रीलंका के साथ मैच सुपर ओवर तक जरूर पहुंचा लेकिन वह भी टीम इंडिया के पक्ष में गया।

भारतीय खिलाड़ियों ने झटके सभी प्रमुख इनाम

एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल के बाद प्राइज सेरेमनी में खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले गेम चेंजर आॅफ द मैच का खिताब भारत के आॅलराउंडर शिवम दुबे को दिया गया, जिन्हें 3500 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिली। वहीं, युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने धमाकेदार पारी खेलकर दो बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्हें सुपर सिक्सेस आॅफ द मैच (3000 डॉलर) और प्लेयर आॅफ द मैच (5000 डॉलर) चुना गया।

भारत के स्पिनर कुलदीप यादव को उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए वैल्यू प्लेयर आॅफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड मिला, जिसके साथ 15,000 डॉलर की राशि दी गई। वहीं, सबसे बड़ा सम्मान यानी प्लेयर आॅफ द टूनार्मेंट का खिताब युवा स्टार अभिषेक शर्मा ने जीता। उन्हें 15,000 डॉलर के साथ एक लग्जरी कार भी मिली। इस तरह एशिया कप 2025 की प्राइज सेरेमनी भारतीय खिलाड़ियों के नाम रही, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से धमक मचाई।