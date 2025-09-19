Asia Cup 2025 Ind vs Pak : रविवार को फिर होगा भारत-पाकिस्तान का मैच

एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में एक दूसरे के सामने होंगी दोनों टीम, ग्रुप मैच में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने की चर्चा पूरे विश्व में हुई

Asia Cup 2025 Ind vs Pak (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप क्रिकेट 2025 में यदि किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वह है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच की। दोनों टीमें रविवार 21 सिंतबर को एक दूसरे के सामने होंगी। जिससे क्रिकेट प्रेमियों को न केवल एक बेहतरीन क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा बल्कि दोनों के बीच पुरानी प्रतिद्वंदता भी दिखाई देगी। आपको बता दें कि 14 सितंबर को भारत ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था। इस मैच के खत्म होने के बाद भारत की जीत से ज्यादा उसके रवैये की चर्चा हुई थी क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान न तो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी से बात की और न ही मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाए।

मैच के बाद ये बोले थे कप्तान सूर्य कुमार यादव

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि जब हम यहां खेलने आए थे, तभी टीम के तौर पर हमने फैसला ले लिया था। हम यहां सिर्फ खेलने आए थे। हमने मैदान पर करारा जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही बात कही। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और एकजुटता जताते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह जीत हम उन बहादुर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने आॅपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। जैसे वे हमें प्रेरित करते हैं, हम भी उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा।’

भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हराया था

एशिया कप में भारतीय टीम गु्रप मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला दुबई अंतरराष्टÑीय स्टेडियम में खेला गया। जहां पर टीम इंडिया ने आॅलराउंड प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने पारी के पहले ही ओवर में विकेट गवां दिया। इसके बाद वह कभी भी दबाव से उभर नहीं पाई और 20 ओवर के मैच में मात्र 127 रन ही बना पाई। इस दौरान उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए।

भारत ने 15.5 ओवर में जीत हासिल की

इस आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और टीम ने जीत के लिए जरूरी लक्ष्य मात्र 15.5 ओवर में ही हासिल कर लिया था। भारत की तरफ से गिल 10 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक ने 31 रन बनाए। इसके बाद मोर्चा कप्तान सूर्यकुमार ने तिलक वर्मा के साथ संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। तिलक 31 रन बनाकर आउट हुए। फिर शिवम दुबे और सूर्यकुमार ने मिलकर भारत के लिए जीत की औपचारिकता पूरी की। भारत के लिए सूर्यकुमार 37 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद 47 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे।